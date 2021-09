Associações das renováveis e do setor solar fotovoltaico fundem-se

Dinheiro Vivo 14 Setembro, 2021 • 15:55 Partilhar este artigo Facebook

A Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN) foi criada em 1998 e a Associação Portuguesa de Empresas do Sector Solar Fotovoltaico dez anos depois, em 2008. Inicialmente, a APREN representava apenas pequenas centrais hídricas, tendo posteriormente alargado o seu âmbito. Já a Associação Portuguesa de Empresas do Sector Solar Fotovoltaico (APESF) nasceu para representar exclusivamente as empresas do setor da energia solar.

Agora, as duas associações unem esforços em prol de um setor em crescimento. "Com a crescente necessidade de mitigar os efeitos climáticos e adaptar em conformidade o sistema energético, que evoluiu, entretanto, para um modelo conectado, flexível e mais circular, cresceu a necessidade de uma visão mais holística e integrada, em que todos os vetores são interdependentes", explicam as associações, em comunicado.

"Em 2018, a Comissão Europeia apresentou a sua revisão do quadro de políticas energéticas com o pacote Energias Limpas para todos os Europeus com três objetivos principais: dar prioridade à eficiência energética, alcançar a liderança mundial em energia de fontes renováveis e estabelecer condições equitativas para os consumidores, como reconfiguração de mercado que permita a participação ativa da geração renovável de forma transparente e sem entraves nas suas várias dimensões e características", sublinham ainda..

Na sequência destes novos objetivos da União Europeia, "a APREN e ASPEF reconhecem a necessidade de unificar esforços e competências e seguir a dinâmica e nova visão de modelo energético, o que culminou com a sua fusão debaixo da chancela APREN - Associação Portuguesa de Energias Renováveis, explicam.