Associações do Comércio e Serviços pedem apoios adicionais, temendo "grande golpe" das restrições

Comércio. © Leonel de Castro/Global Imagens

Após o anúncio de novas restrições feito pelo Governo, que incluem limitações à circulação entre as 23 e as 5 horas em dias úteis e após as 13 horas aos fins de semana, a União de Associações do Comércio e Serviços (UACS) pede mais medidas de apoio económico para fazer face às perdas que são antecipadas pelo setor.

Para a União, "o recolher obrigatório em substituição do encerramento das lojas trata-se de uma ilusão aos empresários. De portas abertas e sem clientes disponíveis para visitar os estabelecimentos podemos mesmo dizer que se trata de um "encerramento de porta aberta"".

De acordo com Lourdes Fonseca, presidente da direção da UACS, este "recolher obrigatório que proíbe os clientes de sair de casa irá afetar diretamente o número de pessoas que visita os estabelecimentos comerciais, estes, que já são um dos setores mais afetados pela pandemia."

Para a UACS "torna-se insustentável" a prática da atividade deste setor, correndo "o risco de observar o encerramento" de muitos negócios. "É essencial a criação de medidas de apoio económicas com a máxima celeridade e sem burocracias para evitar esse desfecho", frisa a União.

Na mesma nota a UACS sublinha que os comerciantes têm dúvidas sobre os critérios que permitem a abertura dos supermercados. "Os comerciantes estranham os critérios de abertura de supermercados e os seus estabelecimentos terem de estar encerrados. Significa isto que no entender do governo, os consumidores podem ir ao supermercado mas não podem comprar no comércio local?"

A UACS apela também à retoma do "lay-off" simplificado para as empresas de comércio e servios, considerando que esta foi "a medida mais eficaz que o Governo implementou durante este período para impedir o encerramento de empresas e despedimentos."

Além disso, a União pede ainda que, além do lay-off para a manutenção dos postos de trabalho, sejam também adiados ou pagos de forma faseada os compromissos fiscais das empresas deste setor e ainda a uma "solução para o arrendamento comercial que divida o esforço entre senhorios, Governo e empresários".

"Se estas medidas não forem tomadas irá resultar na falência de milhares de empresas e na destruição de centenas de milhares de empregos", alerta a União.