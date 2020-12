Associados da APEMIP vão ter acesso à informação da Confidencial Imobiliário

Predios predio habitacao andares lisboa casa casas (PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS) © PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

Dinheiro Vivo 21 Dezembro, 2020 • 13:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A APEMIP, a principal associação do setor da mediação imobiliária, e a Confidencial Imobiliário (Ci), empresa de produção de estatísticas sobre imobiliário em Portugal, estabeleceram uma parceria para que as mediadoras associadas desta entidade tenham acesso à informação produzida pela Ci, em concreto aos Relatórios de mercado SIR - sistema de informação residencial.

Ao abrigo deste acordo, a acrescentar aos relatórios SIR, os associados da APEMIP terão acesso gratuito, até 30 de junho de 2021, ao site www.confidencialimobiliario.com, onde estão disponíveis análises de mercado, bem como os principais painéis de indicadores produzidos pela Confidencial Imobiliário para o mercado.

Com a pandemia da covid-19 a impactar fortemente a economia e, por consequência, o mercado imobiliário, o objetivo central deste protocolo é o de assegurar que as mediadoras dispõem de mais e melhor informação.

Assente no pressuposto de que a informação terá um papel essencial na construção da ponte entre a oferta e a procura, o acordo visa contribuir para a dinamização do mercado, combatendo a incerteza em resultado da dificuldade de acesso a dados sobre preços finais de venda.

"Sabemos que os próximos tempos serão marcados por algumas alterações no mercado imobiliário, resultantes da expectável crise, fruto da situação pandémica que vivemos e por isso a APEMIP celebrou um protocolo com a Confidencial Imobiliário para que as empresas suas associadas possam ter condições preferenciais de acesso à informação produzida por esta entidade, que poderá ser útil no exercício da sua atividade" declara, em comunicado, Luís Lima, presidente da APEMIP.

"Vivemos um momento completamente atípico, com a agravante de haver muita incerteza da duração da crise pandémica e, portanto, de quando o mercado poderá retomar. Aceder a informação qualificada e rigorosa sobre as dinâmicas de vendas é mais essencial do que nunca. Por isso, honrando o nosso ADN de sermos, há mais de 30 anos, pioneiros a promover a informação e a transparência no mercado imobiliário, firmamos este protocolo para, numa altura tão desafiante para todo o mercado, darmos uma resposta mais alargada às necessidades de informação dos operadores", afirma, em comunicado, Ricardo Guimarães, diretor da Confidencial Imobiliário.