Ataque à criadora do Farmville e Mafia Wars expõe dados de 200 milhões

O mercado dos jogos para smartphone tem crescido consideravelmente nos últimos anos. A Zynga é uma das empresas mais conhecidas nessa área, sendo responsável por títulos de sucesso, como ‘Farmville’, ‘Mafia Wars’ ou o conhecido ‘Words with Friends’. A empresa fez uma revelação discreta, a meio de setembro, de que tinha sido atacada – com um potencial universo de milhares de milhões de utilizadores.

Segundo a Forbes, um hacker, que divulgou a informação recolhida sobre os jogadores da Zynga na internet, refere que terá obtido informação de 200 milhões de jogadores. Com o nome de Gnosticplayers, diz ter obtido informação de utilizadores de jogos da Zynga, de títulos como ‘Mafia Wars’, ‘Farmville’ e ainda ‘Words with Friends’.

De acordo com o site The Hacker News, esta figura terá conseguido recolher informação de utilizadores que instalaram e fizeram o registo no ‘Words with Friends’, antes do dia 3 de setembro de 2019.

O mesmo site refere que o hacker terá conseguido obter informação como nomes, endereços de email, dados de acesso, passwords (ainda que modificadas), números de telefone, dados de acesso ao Facebook (caso estivessem ligados através da rede social) e também dados de conta Zynga.

O Hacker News aponta ainda que os hackers podem também ter explorado outros jogos da empresa, como o ‘Draw Something’ ou o OMGPOP’. São referidos valores na ordem dos sete milhões de jogadores afetados.

A Zynga notificou no dia 12 de setembro os utilizadores, emitindo um comunicado onde explicava que “determinadas informações de conta podem ter sido exploradas de forma ilegal, por hackers externos”. Na altura, a Zynga sublinhava que os hackers não tinham obtido informação como dados bancários – a forma mais rápida de avançar neste tipo de jogos sociais é através de compras de baixo valor, dentro dos jogos.

Por precaução, ao mesmo tempo em que os utilizadores foram notificados de acesso indevido à informação, a empresa explicava que ia também alterar as palavras-passe dos utilizadores. Ainda assim, é pedido aos utilizadores deste tipo de jogos que estejam mais atentos nesta altura, especialmente a emails duvidosos ou a mensagens de remetentes desconhecidos.

Apesar de já não estar nos seus tempos áureos, a Zynga, empresa norte-americana sediada na Califórnia, regista 70 milhões de utilizadores ativos mensais. Focada nos jogos sociais, com uma forte ligação ao Facebook, o pico de utilizadores ativos mensais da Zynga foi registado no quarto trimestre de 2012, com 298 milhões de utilizadores ativos (dados do site Statista).