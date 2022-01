Ataque informático à Impresa também afeta O Mirante

© Pixabay

Não foram só as marcas jornalísticas da Impresa a sair afetadas pelo ataque informático de 2 de janeiro. O jornal regional O Mirante também saiu prejudicado, bem como a revista digital corporativa Energiser.pt, da Galp. Ambos os projetos, apesar de não pertencerem à Impresa, estão alojados nos servidores do grupo liderado por Francisco Pedro Balsemão.

"Site de O MIRANTE afetado pelo ataque informático ao Expresso e SIC", lê-se na página de Facebook do jornal regional que cobre o distrito de Santarém. Desde 2016 que esta publicação recorre à infraestrutura tecnológica da Impresa, graças a uma parceria entre a dona da Expresso e SIC e a empresa que controla o jornal regional.

"O facto O MIRANTE utilizar a plataforma digital do grupo, também está a inviabilizar o nosso trabalho. Como recurso, estamos a utilizar as nossas páginas nas redes sociais, nomeadamente do Facebook, para divulgar a informação mais relevante", esclarece a publicação ribatejana, fundada em 1987.

A revista digital corporativa da Galp Energiser.pt também se encontra fora de serviço, na sequência do ataque informático ao grupo Impresa. Este é um projeto editorial desenvolvido pela Impresa desde 2019 e, por isso, encontra-se alojada nos servidores do grupo.

"A Galp não foi alvo de um ciberataque. O site Energiser.pt é um projeto editorial desenvolvido em parceria com o grupo Impresa e que está alojado nos servidores desse grupo de media, sem qualquer relação com os sites da Galp ou com a atividade da empresa", disse à Lusa fonte oficial da petrolífera.

Além destes dois projetos em particular, também está inacessível o site Olhares, um projeto de fotojornalismo alojado nos servidores do grupo Impresa.

O ataque informático à Impresa mandou abaixo os sites do Expresso, SIC, SIC NOtícias, bem como da revista Blitz e da plataforma Opto. Entretanto, os sites do semanário e das marcas da SIC foram relançados, num formato provisório. O site da revista Blitz continua inacessível, mas os artigos podem ser acedidos através do site do Expresso. Já o site da plataforma Opto continua mesmo inacessível.

A 2 de janeiro (domingo), a Impresa confirmou ter sido alvo de um ciberataque. O ataque informático foi levado a cabo por um grupo de hackers brasileiros que se autodenominam de Lapsus$, que chegaram a enviar mensagens aos leitores dos projetos desenvolvidos pelo grupo Impresa, bem como a publicar informação falsa na conta Twitter do Expresso. O ataque foi organizado na rede social Telegram.

Nas primeiras horas de 2 de janeiro, surgia nos sites da Impresa um pedido de resgate sobre os acessos aos sites. "Os dados [do grupo] serão vazados caso o valor necessário não for pago. Estamos com acesso nos painéis de cloud (AWS) entre outros tipos de dispositivos. O contacto para o resgate está abaixo", lia-se, sendo que os valores em causa não foram mencionados.

Para o grupo de media trata-se de um "atentado nunca visto à liberdade de imprensa em Portugal na era digital".

A Impresa garantiu, desde o início, estar a trabalhar com a PJ e com o Centro Nacional de Cibersegurança para resolver a situação, tendo apresentado uma queixa-crime.

Numa resposta imediata ao sucedido, os jornalistas do grupo recorreram às redes sociais do Expresso e da SIC, no Facebook, no Linkedin e no Instagram, para continuar a noticiar o que de mais relevante acontece no país e no mundo.