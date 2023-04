Até 30% dos empregos podem ser eliminados na fusão UBS-Credit Suisse

© Fabrice COFFRINI/AFP

A fusão entre os bancos Credit Suisse e UBS pode gerar o corte até 36 mil empregos em todo o mundo, informou o semanário SonntagsZeitung neste domingo.

A aquisição do Credit Suisse pelo UBS foi organizada às pressas pelo governo suíço em 19 de março para evitar um colapso financeiro global, após temores de contágio do colapso dos bancos nos Estados Unidos.

O UBS anunciou na quarta-feira que traria de volta o ex-presidente-executivo Sergio Ermotti para lidar com os enormes riscos envolvidos na controversa absorção do gigante bancário suíço do seu problemático rival Credit Suisse.

Neste domingo, citando fontes anónimas internas, o SonntagsZeitung disse que a administração estava a considerar cortar entre 20% e 30% da força de trabalho, o que significa entre 25 000 e 36 000 empregos.

Até 11 mil postos de trabalho podem ser suprimidos apenas na Suíça, de acordo com o semanário, que não forneceu detalhes sobre quais cargos poderiam ser visados.

Antes da fusão, o UBS e o Credit Suisse empregavam pouco mais de 72 000 e 50 000 pessoas, respetivamente.

O UBS e o Credit Suisse, o segundo maior banco da Suíça, estavam entre os bancos selecionados em todo o mundo considerados instituições financeiras globais sistemicamente importantes (G-SIFIs) e, portanto, considerados grandes demais para falir.

O presidente do UBS, Colm Kelleher, disse esta semana: "Há um grande risco na integração desses negócios".

O Credit Suisse envolveu-se numa série de escândalos nos anos que antecederam o colapso do preço das ações em 15 de março, quando a confiança dos investidores caiu após a falência de dois bancos nos Estados Unidos.

Entre eles estava a falência da empresa financeira britânica Greensill e a implosão do fundo de hedge norte-americano Archegos.

Também esteve envolvido num escândalo de suborno em Moçambique, envolvendo empréstimos a empresas estatais e foi multado em 2 milhões de dólares num caso de lavagem de dinheiro ligado a uma rede búlgara de cocaína.