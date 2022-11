Atena Equity Partners compra Science4you

Miguel Pina Martins, fundador e CEO da Science4you © Orlando Almeida / Global Imagens

A Atena Equity Partners adquiriu a maioria do capital da Science4you, empresa criada por Miguel Pina Martins e que se dedica ao fabrico e venda de brinquedos científicos. O valor do negócio não foi revelado, mas a entrada sociedade gestora de capital de risco na Science4you vai levar a um aumento de capital da empresa no valor de 11 milhões de euros, liderada pela Atena Equity Partners.

Em comunicado, a Atena Equity Partners assegura que o negócio vai "reforçar a solidez e contribuir para o desenvolvimento da empresa [Science4you]", mantendo os objetivos de "cimentar" um lugar de referência no mercado ibérico, bem como "acelerar a atividade internacional e o reforçar da presença no canal online a nível global, ao mesmo tempo que prossegue a aposta na inovação e desenvolvimento de novos produtos".

O fundador e atual CEO, Miguel Pina Martins, que continuará na gestão da Science4you, explica que o negócio vai "capitalizar o valor distintivo" da empresa. "Além da forte capacidade financeira, conta com uma equipa especializada que será uma enorme mais-valia na expansão da companhia, tanto em Portugal como a nível internacional, e na exploração e potenciação de novos canais de crescimento", acrescenta.

"O nosso investimento visa solidificar a empresa, potenciar a sua equipa de desenvolvimento de produto e apoiar o seu crescimento, com uma estratégia de dinamização comercial a nível nacional e internacional que aproveita a qualidade e inovação dos brinquedos que produz", justifica assim o negócio João Rodrigo Santos, founding partner da Atena Equity Partners.

Criada em 2008, a Science4you comercializa brinquedos científicos para mais de 45 mercados, de acordo com o mesmo comunicado. Cerca de 70% das vendas têm origem em Espanha, Reino Unidos, Alemanha e França. Atualmente a empresa fatura cerca de dez milhões de euros e emprega mais de 100 pessoas.

A Science4you é a mais recente aquisição da Atena Equity Partners, que concretizou o negócio através do Fundo Atena II. Nos últimos dois anos, relembra o mesmo comunicado, esse fundo serviu para comprar, por exemplo, o Hospital Particular de Almada, a farmacêutica portuguesa Sidefarma e a Quinta & Santos - Score, empresa têxtil especialista em acabamentos para grandes marcas de luxo mundiais.