Atena Equity Partners comprou a farmacêutica Sidefarma

A Atena Equity Partners anunciou que comprou a farmacêutica Sidefarma - Sociedade Industrial de Expansão Farmacêutica, empresa portuguesa com mais de 40 anos de experiência no setor, que fechar 2021 com vendas de 12 milhões de euros e mais de 100 trabalhadores. O valor do negócio não é avançado.

A Sidefarma "vem reforçar o portefólio de investimentos" do Fundo Atena II, que já este ano adquiriu, entre outras operações, o Hospital Particular de Almada. A farmacêutica conta com uma unidade fabril na Grande Lisboa, "cuja capacidade foi expandida nos últimos anos", proporcionando uma "vantagem competitiva" no mercado português, mas também "contribuindo para o crescimento das exportações", diz a Atena Equity Partners, em comunicado.

Para além de produtos próprios a Sidefarma trabalha em regime de contract manufacturing para "algumas das principais empresas mundiais do setor". Fabrica e comercializa medicamentos, sujeitos e não sujeitos a receita médica, suplementos alimentares, cosméticos, dispositivos médicos, medicamentos hospitalares e biocida.

"A área da saúde regista uma procura crescente a nível mundial e a Sidefarma é uma empresa de forte potencial que nos permite explorar esta tendência. Com as suas competências fabris e tecnológicas, a empresa pode aproveitar o crescimento sustentado do sector farmacêutico, tanto a nível nacional como internacional. A estratégia prevê a potenciação da capacidade instalada, o reforço da equipa de gestão, a melhoria continua de processos e a dinamização da atividade comercial", diz Miguel Lancastre, membro fundador Atena Equity Partners, citado no comunicado.

Recorde-se que a Atena Equity Partners é uma sociedade de capital de risco que investe em empresas portuguesas "líderes de mercado que apresentam fortes posições competitivas nos seus setores".