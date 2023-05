Atena Equity Partners comprou a Plastrofa

A Plastrofa é uma empresa na Trofa especializada no fabrico de sacos e outras embalagens de plástico flexíveis © Direitos Reservados

A Atena Equity Partners anunciou a compra da totalidade do capital da Plastrofa, empresa portuguesa especializada no fabrico e comercialização de filmes técnicos e embalagens plásticas flexíveis. O investimento, que será feito através do fundo Atena II, permitirá à empresa da Trofa "reforçar a sua estratégia, que prevê o crescimento orgânico, mas também a exploração de oportunidades criadoras de valor, inclusive através de aquisições".

Com vendas superiores a 11 milhões e exportações para mais de uma dezena de países, a Plastrofa emprega 70 colaboradores e é especialista em embalagens de plástico flexível e filmes técnicos, sob a forma de manga, filme, folha e saco. "As suas soluções permitem diminuir em 70% o consumo de plásticos face às embalagens convencionais, captando clientes em países como Portugal, Espanha, França, Alemanha e Bélgica", pode ler-se no comunicado, que dá conta que "100% dos produtos produzidos são recicláveis e através da utilização de tecnologia de última geração [a empresa] consegue incorporar até 60% de material reciclado na sua produção, fomentando a economia circular".

A Plastrofa é o sétimo investimento do Fundo Atena II que, desde 2021, já concretizou, entre outras operações, as aquisições do Hospital Soerad e do Hospital Particular de Almada, unidades hospitalares de referência na região da Grande Lisboa, respetivamente na região oeste e na margem sul, da farmacêutica nacional Sidefarma e da empresa têxtil de acabamentos de luxo Quinta & Santos - Score.