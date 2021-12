Atena injeta mais de 27 milhões e passa a controlar Cariano

© D.R

A Atena Equity Partners fez saber esta terça-feira que concretizou uma capitalização em mais de 27 milhões de euros da Cariano, na sequência de um plano de reestruturação e investimento da empresa especializada em torres eólicas​​​. Desta forma, o fundo liderado por Victor Guégués passou a controlar o capital da Cariano, empresa liderada por Rui Carvalho.

A Cariano estava insolvente, mas em setembro a Atena assumiu o compromisso de resgatar a empresa. Um plano de reestruturação e investimento da empresa foi apresentado à Explorer Investments - um outro fundo que pediu a insolvência da Cariano e que gere e assessora fundos com ativos superiores a 1,4 mil milhões de euros - e, agora, aprovado o plano, a Atena chegou a acordo com os principais credores, concretizando uma injeção de capital. A operação consistiu na conversação de dívida da empresa de Leiria em capital, passando esta a ser detida totalmente pelo fundo Atena, juntamente com o atual CEO Rui Bacalhau.

Em comunicado, a Atena conta que ficaram salvaguardados "os postos de trabalho, know-how e recursos técnicos" da Cariano, que também opera no segmento dos transportes especiais.

Victor Guégués, founding partner do fundo Atena © D.R

De acordo com o founding partner da Atena, Victor Guégués, o fundo identificou na Cariano "uma estrutura financeira sólida o que, a par da sua equipa de excelência, lhe permitirá ter uma posição liderante neste mercado e encarar o futuro com otimismo e confiança".

Essa convicção da Atena satisfaz o CEO da Cariano, Rui Bacalhau. "Revemo-nos no ADN e no projeto da Atena para a Cariano", afirma.

"O crescimento do mercado de energias renováveis, o surgimento de novos segmentos e o aprofundamento das relações com os atuais clientes são catalisadores do desempenho futuro da empresa. O nosso projeto será ancorado no saber fazer, nos equipamentos distintivos e na competência técnica dos nossos profissionais", acrescenta Guégués.

Fundada há mais de 40 anos, a Cariano conta com mais de cem trabalhadores e prepara-se para encerrar 2021 com um volume de negócios de cerca de 4,5 milhões de euros, segundo o mesmo comunicado.

Nesta operação, a Atena foi assessorada juridicamente pelo escritório de advogados Garrigues.

A Atena Equity Partners é uma sociedade de capital de risco que procura investir "em empresas portuguesas líderes de mercado que apresentam fortes posições competitivas nos seus setores", autorizada e regulada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Atualmente, este fundo é também dono da rede de clínicas dentárias Maló, contando também no portefólio com o Hospital Particular de Almada, a Simi (engenharia), a Prado Cartolinas da Lousã (papel) e a Wemold, que resultou da junção de um conjunto de sociedades de moldes (a Tecnifreza, a E&T e a Planitec).