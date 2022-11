Atenção às fraudes na Black Friday. Os sinais e como as evitar

Atenção às fraudes na Black Friday. Procure os sinais (Imagem de arquivo) © Adelino Meireles / Global Imagens

Dinheiro Vivo 22 Novembro, 2022 • 12:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Com o Natal a chegar, a Black Friday, que acontece todos os anos na última sexta-feira do mês de novembro, e a Cyber Monday, na segunda-feira seguinte, acabam por ser oportunidades para fazer compras a preços mais baixos. Acontece que neste período em que aumentam as compras online, aumenta também o risco de fraude.

"Os sites fraudulentos estão a ficar notavelmente bons, o que torna mais difícil distinguir entre uma página real e uma falsa. Mas certas características destacar-se-ão, sendo uma das principais, que para uma oferta ou negócio legítimo, será pouco provável que se ligue directamente a partir de uma mensagem WhatsApp ou no Instagram", nota Richard Harris, responsável pela Estratégia e Assessoria da Feedzai, especializada em prevenção de fraude, em comunicado. "Se estiver preocupado ou quiser confirmar a oportunidade/desconto, passe pela página oficial inicial da marca e tente procurar informação relativa ao desconto. Se não a conseguir encontrar, é provável que a informação que recebeu por WhatsApp ou no Instagram seja uma tentativa de fraude."

Leia também O que não deve comprar antes da Black Friday

As fraudes tornam-se mais comuns em épocas festivas. E é por esse motivo que a Feedzai elencou as mais comuns nesta altura do ano:

- Roubo de Identidade;

- Falsos esquemas de caridade/solidariedade;

- Fraude de websites falsos;

- Phishing scam - e-mails, mensagens e chamadas que enganam as vítimas para que revelem as suas informações pessoais;

- Esquemas de cupões/vouchers;

- Esquema de Notificação de Entrega Falsa;

- Esquema de Cartão Presente;

- Esquema de não-entrega;

- Esquema de Encomenda Falsa.

Segundo Richard Harris, "a grande excitação desta época para os consumidores é a procura por um negócio ou oportunidade que parece imperdível. Neste contexto tão específico que vivemos, com a inflação e o aumento do custo de vida em todos os setores, esta época de descontos torna-se ainda mais apelativa. Estas concentrações massivas de picos de vendas no retalho atraem fraudes, com criminosos financeiros a tirar partido da procura incansável pela melhor oportunidade de compra."

Baixar a guarda em relação a fraudes pode, por isso, revelar-se muito prejudicial para o consumidor. "É com isso mesmo que os autores das fraudes contam - esperam que os consumidores suspendam a sua descrença e esperam que esse negócio ligeiramente estranho seja na realidade uma pechincha e não uma burla. A regra de ouro desta época festiva é a mesma de sempre. Se soa demasiado bem para ser verdade, então provavelmente é", conclui o especialista da Feedzai.

Para a unicórnio portuguesa, qualquer compra que utilize uma forma de pagamento muito específica, "como uma transferência bancária ou um vale de oferta ou uma transferência de dinheiro, é muito pouco provável que seja genuíno".