Ativistas da Greenpeace roubam 1500 chaves de carros novos da Volkswagen

Ativistas da Greenpeace com chaves roubadas de carros da Volkswagen

Dinheiro Vivo 05 Julho, 2021 • 14:01

A organização não-governamental ambiental, Greenpeace, roubou num protesto as chaves de veículos novos com motores de combustão, que seriam transportados e vendidos para a Alemanha.

Apesar das autoridades já terem identificado 30 a 40 ativistas que participaram no crime, Benjamim Stephan, o porta-voz da Greenpeace, afirma que a manifestação não se tratou de um roubo, já que as chaves foram "apenas apreendidas temporariamente" e serão devolvidas ao grupo Volkswagen quando os seus executivos assistirem a uma exibição, em Zugspitze, sobre as alterações climáticas.

Porém, como a empresa de automóveis não quer deixar os clientes às espera, o mais certo é avançar para a produção de novas chaves para não atrasar ainda mais os prazos de entrega. Esta operação pode custar caro à Volkswagen, já que fabricar novas chaves requer fazer ainda novos canhões das fechaduras, que podem chegar a ser mil euros cada.

Apesar da VW ser um dos grupos que mais tem investido em carros elétricos nos últimos tempos, a organização ambiental não está satisfeita com o facto da mesma empresa continuar a produzir automóveis a diesel e gasolina, mais prejudicais para o clima, pelo menos até 2035.

A empresa alemã já apresentou queixa formal contra a Greenpeace, por sofrer prejuízos provocados por terceiros.