Atlântico Europa estreia no país sistema de tracking de transferências

Diogo Cunha do Banco Privado Atlântico Europa. (Jorge Amaral/Global Imagens) © Jorge Amaral/Global Imagens

É um verdadeiro GPS dos fundos transferidos que permite saber tudo sobre uma transferência. Trata-se de um sistema de tracking de transferências internacionais via SWIFT criado para dar mais segurança às operações e é pela primeira vez utilizado em Portugal, chegando ao país através do Banco Atlântico Europa.

O sistema eletrónico permite acompanhar, da origem ao destino, as transferências de fundos internacionais, quer na qualidade de emissor quer como recetor, tendo sido desenvolvido pela SWIFT, fornecedor global líder de soluções de pagamento e rede de troca de mensagens, implementado no banco através da SIBS e em parceria com a Asseco PST.

"O SWIFT GPI Tracker permite uma maior visibilidade e transparência numa transferência além-fronteiras", explica o banco, especificando que, com esta tecnologia, é possível rastrear, em tempo real, uma operação em todas as suas etapas, desde o momento da saída dos fundos da conta do emissário até à receção na conta do destinatário, sem necessidade de pedidos de informação adicional e obviando a situação de erro humano, violações de segurança ou fraude.

De acordo com Diogo Cunha, CEO do banco, "o Atlântico Europa assume-se como um banco com uma componente digital muito elevada, colocando à disposição dos clientes vários produtos e soluções de banca eletrónica através das suas plataformas online". "Depois de termos sido o primeiro banco em Portugal a permitir a abertura de conta através de videochamada, voltamos agora a ser pioneiros com a introdução deste sistema, que promete revolucionar o mundo das transferências internacionais e criar uma experiência semelhante a uma compra no e-commerce, onde é possível fazer o tracking do percurso dos fundos desde a origem até chegar à conta do destinatário", diz.

Para conseguir chegar à eficiência nesta solução, o banco, a SIBS e a Asseco PST trabalharam em conjunto durante meses, incluindo no processo de testes de certificação com a rede SWIFT, estando esta nova funcionalidade já em operação e a permitir aos clientes a monitorização das suas transferências internacionais.