"Atrasos sucessivos" no correio motivam criticas das Câmara de Penela aos CTT

© Pedro Correia/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Julho, 2022 • 20:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A situação começou a ocorrer há um mês e as queixas junto do município "chegaram há uma semana", com casos de atrasos na entrega de encomendas e de correspondência, entre as quais cartas com prazos de pagamento em que o prazo já tinha sido ultrapassado ou procurações, entre outros casos "de extremo interesse", afirmou hoje à agência Lusa o vice-presidente da Câmara de Penela, Luís Balão.

Os atrasos, que têm afetado o próprio município do distrito de Coimbra, levaram a autarquia a enviar na quarta-feira um ofício junto dos CTT, tendo também notificado o Ministério das Infraestruturas, a Presidência da República e a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), disse.

"Ainda não temos qualquer resposta", acrescentou Luís Balão, referindo que o município não sabe a que se devem os atrasos registados.

Num ofício, publicado no "site" do Município de Penela (distrito de Coimbra), e assinado pelo presidente da autarquia, o município solicita um "esclarecimento urgente", referindo que foram reportados "atrasos superiores a três semanas face ao expectável".

As situações registadas "reportam total ineficiência do serviço postal universal", tendo-se sentido um maior impacto dos atrasos nas localidades de Espinhal, Podentes, vila de Penela e "em diversas localidades mais remotas do concelho".

"Estranha-se a cada vez maior degradação deste serviço essencial", lê-se no ofício que exige a reposição da normalidade no concelho de Penela.