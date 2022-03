Auchan alia-se a loja de roupa em segunda mão para combater desperdício têxtil

Auchan e MyCloma reforçam a parceria que combate o desperdício têxtil © DR

A Auchan Retail Portugal avança com mais espaços em Guimarães e Alverca para o projeto ReUse, roupa em segunda mão. Para conseguir chegar a mais locais e dar resposta a toda a operação de receção da roupa, triagem e logística da operação, a Auchan uniu-se à MyCloma, plataforma online de venda de roupa em segunda mão. Os espaços vão ser nas lojas Auchan de Guimarães e Alverca e até ao fim deste mês passarão a ser sete.

Este modelo circular passa por solicitar uma recolha gratuita no site da MyCloma e por cada 15 peças de roupa enviadas o cliente ganha 10 euros para gastar em qualquer loja Auchan e mais 15 euros para usar no site da roupa em segunda mão.

A diretora de têxtil da Auchan, Arlete Paiva, afirma que "promover a economia circular e reduzir o desperdício é um compromisso da Auchan Retail Portugal. O objetivo da nossa parceria com a MyCloma é reforçar uma vez mais o nosso compromisso com a sustentabilidade e o combate ao desperdício têxtil".

A responsável pelo projeto ReUse da MyCloma, Ana Raquel Azevedo, explica que "o espaço Reuse, em parceria com a Auchan, tem sido um sucesso. Iniciámos este projeto com apenas uma loja e, até ao fim deste mês, passarão a ser sete. Guimarães e Alverca serão os próximos passos na construção de uma rede de acesso à roupa em segunda mão, de forma simples e prática. A importância do acesso, tornando a compra desta roupa tão banal quanto ir ao supermercado comprar pão ou arroz, é um princípio importante para a mudança de paradigma que queremos trazer para Portugal e assim continuarmos a trabalhar para que a segunda mão seja, cada vez mais, a primeira opção".