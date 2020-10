Auchan aposta em Carport Solar e carregamento elétrico. Helexia investe mais de 1 milhão

Nova sede Auchan Retail Portugal

A Auchan continua a apostar nas energias "verdes" e está a instalar um carport solar e painéis fotovoltaicos na nova sede do retalhista em Paço de Arcos. No espaço, a empresa tem ainda instalados postos de carregamento para veículos elétricos. Um projeto a cargo da Helexia que está a investir, só neste projeto na sede, mais de um milhão de euros. A Helexia é ainda o parceiro da Auchan na instalação dos postos de carregamento na rede de supermercados.

"Para a Helexia este é um projeto que reflete a aposta da Auchan na Sustentabilidade e transição energética e também no conforto aos seus utilizadores, que foi pensado e desenvolvido para aliar às vantagens da produção de 35% das necessidades energéticas do edifício, proporcionar ainda conforto aos utilizadores do estacionamento", diz Luis Pinho, diretor-geral da Helexia Portugal.

A nova sede - na qual a Auchan investiu 17 milhões de euros - tem uma área de 7500 metros quadrados, distribuídos por três pisos, acolhe 500 postos de trabalho fixos e mais de 100 postos flexíveis.

Nova sede Auchan Retail Portugal

"Fomos desafiados a maximizar a implantação de fotovoltaico, sem reduzir ou limitar os lugares de estacionamento e que para isso tivemos que desenvolver estrutura que vencesse vãos de 16 metros, para além disso desenvolvemos painéis especialmente para este projeto, que enquanto produzissem energia, permitissem ao mesmo tempo transparência para haver luz natural no parque", refere o responsável da Helexia.

"É um projeto que alinha a nossa visão de eficiência e transição energética, com o posicionamento da Auchan na aposta pelo Bom, São e Local, e foi com esse mote desenvolvemos com parceiros em Portugal um painel fotovoltaico que respondesse às necessidades especificas deste projeto, tendo sido produzidos em Portugal. Apostamos assim em tecnologia, vontade, criatividade e capacidade de fazer bem, e em que apenas cerca de 10% do investimento foi para tecnologia não nacional", diz ainda.

O carport solar e a cobertura tem uma produção anual estimada de 691 kWp - evitando-se com isso a emissão de 454 toneladas de CO2 por ano - o suficiente para assegurar as necessidades de consumo de 202 famílias (um agregado de quatro pessoas). Nesta componente, a empresa de energia vai investir 950 mil euros.

Outros 110 mil euros serão investidos, em duas fases, na instalação de quatro postos de carga rápida, em DC 50 kW e outros dois de carga normal (postos em AC duplos com 2X 22 kW). No total é possível carregar 6 carros elétricos em simultâneo. Neste momento, existem dois postos de carga rápida e um de carga normal.