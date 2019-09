Auchan arranca com plano para acabar com marca Jumbo e Pão de Açúcar

A Auchan Retail já arrancou com o processo de rebranding dos supermercado Jumbo para Auchan no mercado nacional, noticiou o Expresso. A mudança de marca estava prevista para este ano, mas não era conhecida uma data para a sua implementação. Retalhista francês tinha previsto um investimento de 5 milhões de euros para mudança de marca.

O grupo Auchan opera em Portugal com três insígnias, Jumbo, Pão de Açúcar e My Auchan, passando agora, seguindo uma diretiva do grupo francês a nível mundial, o retalhista a concentrar a operação de retalho alimentar na marca Auchan. “É um momento histórico. Desde a compra do Pão de Açúcar, em 1996, que a opção vinha a ser estudada. 85% dos nossos clientes conhecem a Auchan, uma marca mais jovem e mais adaptada ao que temos vindo a fazer”, justificou o ano passado Pedro Cid, diretor-geral da Auchan Retail Portugal, num encontro com jornalistas.

A mudança de marca faz parte de um plano de investimento de 90 milhões a dois anos (2018-2019) para abertura de lojas, dos quais entre 40 a 50 milhões para a adaptação da Auchan aos novos tempos, entre os quais comércio eletrónico, e onde estão incluídos os cerca de 5 milhões para proceder à mudança de marca.

Este ano o retalhista está a preparar a abertura de um novo hipermercado na Grande Lisboa, bem como apostar nos formatos de ultraproximidade. “Durante o ano 2019 vamos continuar a apostar no formato de ultraproximidade e iremos ainda abrir mais um hipermercado Auchan em Lisboa”, adiantou Ricardo Fonseca, diretor financeiro Auchan Retail Portugal, ao Dinheiro Vivo. Paço de Arcos é a localização escolhida para receber o novo hipermercado da cadeia de retalho alimentar.

Até ao momento não foi possível obter um comentário da empresa.