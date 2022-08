Auchan comprou cinco milhões de euros a produtores locais até junho

Loja Auchan Paço de Arcos (Ricardo Ramos / Global Imagens) © Ricardo Ramos / Global Imagens

Entre janeiro e junho deste ano a Auchan adquiriu a pequenos produtores portugueses, produtos no valor de cinco milhões de euros. Em comunicado, a marca revelou que nos primeiros meses de 2022 estabeleceu parcerias com 20 produtores nacionais, o que perfaz mais de 170 parcerias de norte a sul do país.

De acordo com a Auchan, a maioria dos seus produtos frescos à venda são portugueses e cerca de 90% das compras são feitas a fornecedores nacionais. "Com esta aposta, além de promover uma cultura de colaboração e crescimento mútuo, com respeito pelos negócios dos pequenos produtores, a retalhista garante aos seus clientes os produtos mais frescos e com maior qualidade, e também o fornecimento de artigos com identidade ou receita local, que lhes permitem saborear o que é típico da sua região", frisa a insígnia.

"O nosso objetivo é manter e reforçar a nossa aposta nos produtores locais, um trabalho que fazemos há mais de 25 anos, e que consideramos uma mais-valia para oferecer aos nossos clientes. Desta forma, estamos a proteger a produção local com uma relação comercial justa com os produtores e a manter a viabilidade dos postos de trabalho, contribuindo, ao mesmo tempo, para uma sustentabilidade económica, social e ambiental relevantes", sublinha Filipa Rebelo Pinto, Diretora de Produto da Auchan Retail Portugal.

Segundo a empresa, a Auchan aposta numa produção controlada assente numa política de responsabilidade social que apoia a comunidade e os pequenos produtores. "Esta colaboração, baseada numa política económica viável e sustentável para todos, permite oferecer ao consumidor centenas de referências de produtos da sua marca com um preço acessível", reforça.