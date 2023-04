Auchan, Continente e Pingo Doce contestam multa da AdC

Lisboa , 04/06/2014 - Supermercado Pingo Doce e fotos a Sofia Lufinha, directora de markenting ( Leonardo Negrão / Global Imagens ) © Leonardo Negrão / Global Imagens

As cadeias de supermercado Auchan, Pingo Doce e Continente vão impugnar em tribunal a decisão da Autoridade da Concorrência (AdC) de lhe aplicar uma coima por participação num esquema de fixação de preços.

Numa nota enviada à redação, o Continente diz que "irá recorrer desta decisão da AdC para os tribunais e utilizará todos os meios ao seu alcance para o cabal esclarecimento dos factos de que é acusada, a defesa da sua reputação e a afirmação dos seus valores".

Considerando a decisão da AdC "manifestamente errada e infundada", o Continente refere que as acusações decorrer de investigações que remontam a 2017 e que são "desprovidas de qualquer ligação à realidade do mercado português, sendo desmentidas pela evidência dos factos, pela natureza altamente competitiva do setor da grande distribuição e pelo valor transferido para o consumidor final ao longo dos anos, como tem sido reconhecido por todos os intervenientes e pela própria AdC".

No mesmo tom, o Pingo Doce, de acordo com a Lusa, também decidiu impugnar em tribunal a decisão da AdC.

"O Pingo Doce recebeu da Autoridade da Concorrência mais uma decisão de aplicação de coima, no enquadramento das anteriores. Também esta decisão é injusta e imerecida e, por isso, à semelhança das anteriores, será impugnada nos tribunais a fim de ser reposta a verdade dos factos", disse fonte oficial da cadeia de retalho à Lusa.

O Auchan também fez saber que vai recorrer judicialmente da coima. Numa nota citada pela agência Lusa, o Auchan "refuta totalmente" as práticas que lhe são imputadas e argumenta que "são assegurados internamente todos os processos de formação e controlo dos seus trabalhadores a fim de evitar qualquer tipo de comportamentos que possam resultar na violação das regras de concorrência".

A AdC, que é liderada por Nuno Cunha Rodrigues, anunciou na tarde de quarta-feira a aplicação de uma coima de 16,9 milhões de euros ao Auchan, Continente, Pingo Doce eà JNTL Consumer Health Portugal - fornecedor comum de pdoutos de cosmética e higiene pessoal.

Em causa está um esquema de fixação de preços de venda ao consumidor dos produtos daquele fornecedor, entre 2001 e 2016. O regulador identificou uma "conspiração equivalente a um cartel, conhecido na terminologia do direito da concorrência como hub-and-spoke'", prática que "elimina a concorrência, privando os consumidores da opção de melhores preços, mas assegurando melhores níveis de rentabilidade para toda a cadeia de distribuição, incluindo fornecedor e cadeias de supermercados".

A AdC aplicou uma coima total de 16,9 milhões de euros, distribuída pelas empresas, sendo que a multa mais elevada cabe ao Continente, com 7,65 milhões de euros.

À JNTL Consumer Health Portugal, a AdC aplicou uma coima de 4,44 milhões de euros e ao Pingo Doce de 3,33 milhões de euros. Por fim, a Concorrência multou a Auchan em 1,48 milhões de euros.