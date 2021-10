Auchan e Carrefour desistem de fusão

© Ricardo Ramos / Global Imagens

Dinheiro Vivo 11 Outubro, 2021 • 13:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os grupos franceses Auchan e Carrefour abandonaram as negociações para uma possível fusão, avança esta segunda-feira o jornal espanhol Cinco Dias, com base em informações divulgadas pela agência noticiosa Reuters.

Os dois grupos de distribuição terminaram as conversações devido à complexidade que a integração implicaria no que se refere ao mercado de capitais e à estrutura empresarial que daí resultaria.

Os dois retalhistas começaram as negociações na primavera, depois do governo francês ter vetado a venda do Carrefour ao grupo canadiano Couche-Tard, que ofereceu mais de 16 bilhões de euros pelo principal grupo de distribuição alimentar de França.

A negociação com a Auchan contemplou vários cenários, desde trocas de ativos a alianças tecnológicas.



A Reuters adianta ainda que terá sido o Carrefour a romper as negociações e que a Auchan não está a pensar em lançar um movimento hostil contra seu rival. Na última proposta, Auchan ofereceu 21,5 euros por ação do Carrefour, avaliando o grupo em 16,8 bilhões de euros.

Este preço representava um prémio de 30% em relação ao valor das ações na semana passada. Desse montante, 70% seriam pagos em dinheiro e 30% em ações da empresa resultante do processo de fusão. Este era também um preço superior aos 20 euros que a Couche-Tard ofereceu em janeiro.

Em junho passado, o Carrefour reconheceu que estava a ponderar desinvestimentos ou acordos com outros grupos, incluindo a venda de algumas das suas subsidiárias internacionais.