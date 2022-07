Auchan está a recrutar no Algarve. Há 60 vagas

© Direitos reservados

A Auchan está a recrutar cerca de 60 colaboradores para o Algarve e as vagas estão espalhadas pelas cidades de Faro, Lagoa, Olhão e Portimão. O recrutamento inclui diversas funções em loja. As candidaturas podem ser feitas no site da empresa.

A cadeia de retalho alimentar procura profissionais a meio tempo e tempo inteiro, para rececionista, assistente de saúde e bem-estar para parafarmácia, vigilante, operador de frutas e verduras, operador de reposição, operador de charcutaria e queijaria, operador de caixa, operador gasolineira, cortador de carnes verdes, operador pescado, operador de manutenção e operador cafetaria e gastronomia.

Atualmente, a retalhista emprega cerca de nove mil colaboradores dos quais cerca 90% são acionistas da empresa e beneficiam de regalias como seguro de saúde - que inclui o agregado familiar direto -, seguro de vida e acidentes pessoais, desconto de 5% em compras e telemóvel, conclui a Auchan em comunicado.