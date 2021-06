Auchan investe 30 milhões no digital até 2025

Loja Auchan Paço de Arcos (Ricardo Ramos / Global Imagens) © Ricardo Ramos / Global Imagens

A Auchan investiu, já este ano, um milhão de euros num novo site e pretende, até 2025, investir mais 30 milhões para melhorar a experiência de compra virtual dos consumidores. O objetivo é que o online venha a pesar então pelo menos 10% das vendas do grupo., sobretudo na área alimentar.

A notícia é avançada pelo Negócios, que dá conta que o comércio online vale, atualmente, 5% das vendas da empresa em Portugal. Solange Farinha, diretora de experiência cliente & digital da Auchan garante, no entanto, que a aposta no e-commerce não vai levar a qualquer desinvestimento nos espaços físicos da marca. Solange Farinha sublinha que a empresa ambiciona ganhar quota de mercado em Portugal e aumentar as suas vendas através de uma "fusão da experiência física com a digital", e, por isso, o investimento em lojas de ultraproximidade vai-se manter.

Explica o Negócios que o objetivo do grupo, nos próximos quatro anos, passa por "ganhar escala do ponto de vista logístico e na preparação de encomendas, e pelo desenvolvimento de pontos de contacto" com os clientes. A empresa pretende que as encomendas estejam acessíveis no espaço de duas horas nas suas zonas de implantação geográfica, tanto no click and collect (compra online e recolhe em loja) como na entrega ao domicílio. A meta é, já no início de 2022, conseguir fazer entregas em casa e permitir recolhas em loja em 30 minutos.