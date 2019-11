Auchan já tem data para a abertura de hipermercado em Paço D’Arcos

A Auchan já tem data para abertura do hipermercado em Paço d’Arcos: 2 de dezembro. É o primeiro hipermercado da cadeia a abrir já sob a nova marca Auchan, insígnia que dá nome a todas as lojas depois do projeto de uniformização de marca ocorrido em setembro.

A abertura do novo hipermercado foi avançada pelo Dinheiro Vivo em abril. “Durante o ano 2019 vamos continuar a apostar no formato de ultraproximidade e iremos ainda abrir mais um hipermercado Auchan em Lisboa”, adiantou na época Ricardo Fonseca, diretor financeiro Auchan Retail Portugal, ao Dinheiro Vivo.

Paço d’ Arcos foi a localização escolhida para receber este formato de loja, numa altura em que a cadeia já estava a apostar nos formatos de ultraproximidade My Auchan, seguindo uma tendência no mercado nacional de apostar em aberturas de lojas de proximidade de formato mais pequeno.

O ano passado das mais de 160 lojas de retalho alimentar que abriram o ano passado, nenhuma era um hipermercado, formato que, de acordo com os dados da APED, fechou 2018 com uma quota de 26,3%.

Neste formato, a cadeia está ainda a investir entre 18 a 19 milhões de euros no novo hipermercado até 2022 a abrir em Cascais, integrado num novo projeto imobiliário a ser preparado para a zona onde está implementado o atual hiper da cadeia.

Com 24 hipers espalhados pelo país, “há uma ou outra cidade em que ainda não estamos. Estamos a trabalhar nisso”, diz Pedro Cid, diretor-geral da Auchan Retail, ao Dinheiro Vivo. “Leiria e Braga poderão ser soluções.”