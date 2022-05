Auchan paga 16 milhões de euros em prémios aos funcionários portugueses

Auchan repartiu dividendos © Ricardo Ramos / Global Imagens

A Auchan Retail Portugal distribuiu 16 milhões de euros em prémios, pelos seus colaboradores, tendo cada funcionário recebido o equivalente a dois salários. Nos últimos nove anos a marca já repartiu 125 milhões de euros.

A medida abrangeu todos os colaboradores dos hiper e supermercados, lojas de ultra proximidade e gasolineiras, bem como dos serviços de apoio e plataformas da Auchan, referiu a insígnia em comunicado.

Como explica a empresa, atualmente cerca de 90% dos colaboradores são acionistas da Auchan e como tal "os colaboradores sentem-se parte integrante da empresa e isso contribui, naturalmente, para reforçar os laços entre as duas partes", afirma Jorge Filipe, diretor de Recursos Humanos da Auchan Retail Portugal.

A marca também indica que todos os colaboradores da Auchan Retail Portugal beneficiam de um seguro de saúde que inclui o agregado familiar direto e que este é igual para todos os funcionários, seja qual for a função do trabalhador e contam ainda com "seguro de Vida e Acidentes Pessoais, desconto de 5% em compras, que acumulam com todas as campanhas existentes, e telemóvel com pacote de minutos, incluindo utilização familiar a custos reduzidos".

Para além de medidas de reconhecimento para cada trabalhador (aniversário, antiguidade na empresa e nascimento de um filho), a empresa está ainda a preparar um conjunto de benefícios flexíveis. "Estamos a preparar o lançamento de uma plataforma de protocolos e parcerias, e posteriormente vamos lançar um sistema de benefícios flexíveis, podendo, desta forma, responder às necessidades particulares de cada um. Estes benefícios abrangem a totalidade dos colaboradores, sem qualquer tipo de distinção", sublinha Jorge Filipe.