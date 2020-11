Auchan reage à AdC. Cadeia vai contestar acusação de concertar preços

A Auchan vai contestar acusação da Autoridade da Concorrência (AdC) que terá agido em cartel com outras retalhistas alimentares, o Modelo Continente e o Pingo Doce, juntamente com a distribuidora de bebidas, a Active Brands, uma prática que decorreu durante vários anos prejudicando com a mesma os consumidores, prática que decorreu entre 2008 e 2017.

"Refutamos veementemente a acusação de que fomos notificados, sendo que iremos naturalmente apresentar a nossa contestação, pois as nossas práticas não configuram os atos imputados. Na Auchan são assegurados internamente todos os processos de controlo a fim de evitar qualquer tipo de prática semelhante", reagiu fonte oficial da cadeia.

Esta sexta-feira foi conhecido que, após investigação, a AdC concluiu existirem indícios de que as cadeias de supermercados Pingo Doce, Modelo Continente e Auchan "utilizaram o relacionamento comercial com o fornecedor Active Brands (que integra o grupo económico Gestvinus/João Portugal Ramos) para alinharem os preços de venda ao público (PVP) dos principais produtos deste último, em prejuízo dos consumidores".

À data da investigação, a Active Brands era fornecedora de vinhos e bebidas brancas, das marcas Licor Beirão e Porto Velhotes, entre outras, e - segundo a acusação - os comportamentos alegadamente ilícitos terão durado "vários anos, tendo-se desenvolvido entre 2008 e 2017".

A reação da Auchan surge depois de o Pingo Doce ter também avançado que vai contestar a acusação.O Modelo Continente já repudiou ter agido com outros retalhistas em práticas de concertação de preços. Até ao momento não foi possível obter uma reação da Active Brands.

Este é mais um processo levado a cabo pelo regulador da concorrência sobre os sectores do retalho alimentar e de bebidas, envolvendo novamente a Auchan, uma das principais cadeias de supermercados nacionais.

O mais recente foi conhecido em junho tendo a AdC acusado a cadeia de, juntamente com o Modelo Continente e Pingo Doce, terem concertado preços com a empresa de panificação e pastelaria Bimbo Donuts.