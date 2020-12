Auchan "refuta totalmente" acusações e vai recorrer da coima de 22,25 milhões da AdC

Loja Auchan Paço de Arcos (Ricardo Ramos / Global Imagens) © Ricardo Ramos / Global Imagens

A Auchan "refuta totalmente" acusações da Autoridade da Concorrência vai recorrer da coima de 22,25 milhões aplicada pelo regulador por ter combinado preços em vários produtos da Sociedade Central de Cervejas e da PrimeDrinks, durante mais de 10 anos, tendo com isso prejudicado os consumidores.

"A Auchan refuta totalmente as práticas que lhe são imputadas pela Autoridade da Concorrência na Decisão Final no âmbito de dois processos contraordenacionais e irá recorrer judicialmente da decisão adotada, exercendo naturalmente os direitos previstos na Lei da Concorrência", reagia a cadeia em resposta ao Dinheiro Vivo. A cadeia garante que "são assegurados internamente todos os processos de formação e controlo dos seus colaboradores a fim de evitar qualquer tipo de comportamentos que possam resultar na violação das regras de concorrência."

A cadeia francesa é uma das seis condenadas pela AdC em dois processos de combinação de preços através de um intermediário (hub-and-spoke), com a SCC e a PrimeDrinks, em vários produtos como a Sagres ou Água do Luso, os vinhos Esporão e Aveleda, os whiskies The Famous Grouse e Grant"s ou o gin Hendrick"s, prejudicando, durante mais de uma década, os consumidores

A cadeia foi a terceira cadeia a ser objeto da maior multa, depois do Modelo Continente (121,9 milhões de euros), seguida do Pingo Doce (mais de 91 milhões), surgindo o Intermarché (19,39 milhões) na quarta posição - em cúmulo jurídico, dado o seu envolvimento nos dois processos - seguido do Lidl (10,5 milhões) e do dono do E.Leclerc (mais de 2 milhões). A dona da Sagres foi multada em 29,5 milhões e a Prime Drinks em mais de 7 milhões de euros. Um diretor da Modelo Continente e um administrador da Sociedade Central de Cervejas foram também objeto de coima em 2 mil e 16 mil euros, respetivamente. As empresas e visados podem recorrer da decisão, mas recurso não impede a aplicação da coima.

É a primeira condenação das 7 acusações de hub-and-spoke determinadas pela AdC ao sector do retalho alimentar e aos fornecedores de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, de pão e bolos embalados e de produtos de higiene pessoal, beleza e cosmética. As notas de ilicitude foram conhecidas em março de 2019.

Estas duas decisões não esgotam as investigações da AdC em curso na Grande Distribuição. Em 2017, o regulador fez buscas em instalações de 44 entidades, tendo dai resultado 16 processos contraordenacionais, mais de uma dezena dos quais neste setor.