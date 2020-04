Audiências disparam 23% em março. Canais informativos atingem máximos

Com os portugueses em casa para conter a propagação do Covid-19 as audiências de televisão dispararam 23% em março, com os canais informativos a atingirem máximos no ano. Os serviços de streaming e consumo de consola também subiram no período, com o ‘canal’ outros (que engloba esse tipo de consumo) a ser o terceiro mais visto do mês, depois da SIC. Isto é Gozar com quem Trabalha foi o programa mais visto de março.

A SIC manteve a liderança de audiências em março, tendo a estação aumentado 18% a sua audiência média face ao mês anterior e 33% face ao período homólogo, tendo terminando o mês com um share de 19,7%, segundo a análise de audiências de TV da agência de meios Universal McCann, que integra o grupo IPG Mediabrands.

A TVI também registou um incremento de audiências (+15% versus fevereiro), ficando com uma quota de share de 13,3%, com a estação de Queluz a ser acompanhada por uma média de 330 mil indivíduos.

O Outros (que engloba o visionamento residual de canais não auditados e outras utilizações da TV como streaming e consolas) é o terceiro ‘canal’ mais visto, com 13,2% de share, uma subida de 37% face a fevereiro, tendo sido esta opção de uma média de 329 mil telespectadores. Ou seja, a meros, em média, mil indivíduos de distância da TVI.

Já a RTP1 aumentou em mais 14% os valores de audiência média, terminando março com um share de 12,1%, sendo o canal público acompanhado por uma média de 301 mil indivíduos.

Informativos atingem máximos

“Analisando o universo dos canais Pay TV, de mencionar também um aumento de 27% no seu consumo face a fevereiro. Em destaque estiveram os canais informativos que atingiram os máximos do ano, fruto da procura dos telespectadores portugueses em querer saber mais sobre o coronavírus em Portugal”, refere a UM/IPG Mediabrands.

A CMTV foi o canal de televisão paga mais visto, tendo registado um aumento de 63% na sua audiência média face ao mês anterior e 80% face ao mesmo período de 2019. Mas foi a SIC Notícias quem mais cresceu em março (+132% face a fevereiro), subindo à segunda posição dos canais mais vistos.

A TVI 24 fecha o Top 3 dos canais de televisão paga, tendo crescido 99% face a fevereiro, para um share de 2,2%.

Canais de séries aumentam consumo

“O aumento no consumo televisivo também impactou os canais de séries”, destaca a agência de meios. A Fox manteve a liderança, terminando março com uma audiência média de 46 mil telespectadores, mais 33% face a fevereiro. Seguiu-se a Fox Life com uma audiência média de 26 mil telespectadores – foi um dos poucos canais a registar uma quebra de audiências (-4% vs. mês anterior). Já o AXN ficou na 3ª posição com uma audiência média de 23 mil telespectadores, mais 12% face a fevereiro.

“Durante o mês de março verificaram-se algumas estreias nos canais de séries. Em destaque esteve a estreia de Narcos, no AMC, que no dia em que foi para o ar posicionou-se como a 4ª série mais vista, alcançando uma audiência média de 44 mil telespectadores e um share de 1,1%. No mês em análise de referir também a estreia de Cool Kids, na Fox Comedy, de Reckoning no AXN, de Hinterland, na Fox Crime, de Outlander, Pan Am e The Halcyon. Menção também para as novas temporadas de FBI na Fox, Bless This Mess na Fox Life, The Blacklist no AXN e de Munch na Fox Crime”, enumera a agência de meios do grupo IPG/Mediabrands.

O mais visto em março

Isto é Gozar com quem Trabalha foi o programa mais visto de março, tendo o formato apresentado por Ricardo Araújo Pereira sido visto em média por 1,65 milhões de telespectadores, tendo garantido um share de 29,5% à SIC.

A estação de Carnaxide conseguiu colocar sete programas no TOP 10 dos mais vistos, com a TVI a surgir na 7ª posição com Quer o Destino. Formato foi visto por uma média de pouco mais de um milhão de pessoas, obtendo um share de 19% para a estação de Queluz.

Já a RTP posicionou no dez mais vistos o Preço Certo, um deles uma repetição do concurso apresentado por Fernando Mendes.