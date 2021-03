Aumento de capital de 1,5 mil milhões da EDPR avança já

Miguel Stilwell de Andrade, CEO da EDP e da EDP Renováveis © EDP

A EDP Renováveis (EDPR) quer aumentar o seu capital social em 1,5 mil milhões de euros para financiar o plano de investimentos de 19 mil milhões que tem para implementar até 2025 e mandatou o Citigroup e a Morgan Stanley para avançar com a operação. Em causa está o lançamento de um accelerated bookbuilding dirigido "exclusivamente a investidores profissionais".

A notícia do aumento de capital foi avançada pelo presidente executivo da EDP e EDPR, a semana passada, na apresentação do plano estratégico do grupo para 2021-2025. Na altura, Miguel Stilwell explicou a que a operação se iria destinar, apenas, a investidores institucionais, por ser a "forma mais eficiente de o fazer", mas não avançou com qualquer prazo, sublinhando que dependeria dos condições do mercado.

Hoje, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa explica que "com a finalidade de implementar o aumento de capital de forma célere e eficiente, em benefício da EDPR e de todos os seus acionistas, o Citigroup Global Markets Europe AG e a Morgan Stanley Europe SE foram mandatados para lançar um accelerated bookbuilding (ABB) de ações EDPR com o objetivo de alcançar um encaixe bruto de 1,5 mil milhões de euros".

O ABB arranca de imediato e, quando concluído, a EDPR "determinará e anunciará o preço de colocação e o montante final de encaixe bruto".

Sobre a forma como o aumento de capital se irá processar, o comunicado explica que, para "facilitar a formação de preço e a liquidação do ABB", a EDP emprestará ações da EDPR aos bancos e estes colocá-las-ão junto de investidores profissionais. Logo que seja concluído o ABB, "e sujeito a aprovação pelo conselho de administração da empresa", a EDP Renováveis proporá um aumento de capital equivalente ao encaixe bruto da operação, a ser "integralmente subscrito" pelos dois bancos.

O aumento de capital será sujeito a aprovação dos acionistas, na Assembleia Geral prevista para 12 de abril. Caso o aumento de capital não venha a ser executado, a EDP explica que o acordo de empréstimo de ações será "liquidado através do encaixe bruto" do accelerated bookbuilding.

"Na sequência do anúncio do preço de colocação e do encaixe bruto do ABB, espera-se que os investidores recebam a sua alocação de ações EDPR aproximadamente no dia 5 de março de 2021. OS investidores terão todos os direitos económicos e direitos de votos inerentes a essas ações a partir dessa data", frisa a EDP.

Por fim, o comunicado destca que tanto a EDP como a EDPR "estarão sujeitas a um período de lock-up de 180 dias a partir da entrega das novas ações no contexto do aumento de capital, sujeito a exceções standard de mercado".