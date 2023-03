Aumento de capital para financiar OPA à EDP Brasil sem direitos de preferência

O aumento de capital de mil milhões de euros que o grupo EDP anunciou esta quinta-feira para financiar a oferta pública de aquisição (OPA) sobre a EDP Brasil vai depender de um procedimento de accelerated bookbuilding (ABB), cuja concretização não confere direitos de preferência.

De acordo com a informação veiculada pela CMVM, durante esta tarde, a EDP esclarece que "o aumento de capital dependerá da conclusão bem-sucedida do ABB e deverá ser aprovado pelo conselho de administração executivo a 3 de março de 2023, sem direitos de preferência, em conformidade com a autorização prestada ao conselho de administração executivo para este último aumentar o capital social num montante até 10% do capital social da EDP".

"As ações da EDP no ABB serão oferecidas para subscrição por investidores qualificados e/ou institucionais selecionados", lê-se.

À partida, e esses acordos integram o procedimento ABB, a subsidiária europeia da China Three Gorges Corporation, a Lisson Grove Investment Pte. Ltd, uma afiliada da GIC Pte Ltd (fundo soberano de Singapura) e uma afiliada da Abu Dhabi Investment Authority, já se comprometeram a subscrever o aumento de capital num montante global de 600 milhões de euros, "ao preço determinado no ABB".

O procedimento em causa "terá início imediatamente após esta comunicação" e, assim que estiver concluído, "a EDP determinará e anunciará o preço da oferta e as receitas finais, e o conselho de administração executivo aprovará a operação de aumento de capital".

"Perspetiva-se que os investidores recebam as ações atribuídas pela EDP a, ou perto de, 7 de março de 2023", sendo que a China Three Gorges Corporation, a Lisson Grove Investment Pte. Ltd, uma afiliada da GIC Pte Ltd (fundo soberano de Singapura) e uma afiliada da Abu Dhabi Investment Authority terão "direito a todos os direitos económicos e de voto inerentes às ações a partir dessa data".

Também a EDP Renováveis avançou com um procedimento ABB para o aumento de capital de mil milhões de euros. O aumento em causa também não tem direitos de preferência.