Aumento de quota de música divide. Rádios contra, produtores musicais aplaudem. Havia 14 anos que não era mexida

A Associação Portuguesa de Radiodifusão (APR) está contra o aumento da quota de música nacional nas rádios de 25% para 30% anunciado ontem pela Ministra da Cultura, Graça Fonseca. "Não houve qualquer acordo prévio com as rádios em relação a esta matéria", acusa. Mas a medida é aplaudida pela Associação Fonográfica Portuguesa (AFP) e a Audiogest, que representam os produtores musicais, aplaudem. Havia 14 anos que a quota de música não era alterada. Lei permite aumento até 40%.

A APR "repudia o aumento das quotas de música portuguesa nas rádios anunciado ontem pela Ministra da Cultura. No anúncio feito pela Senhora Ministra foi dito que esta foi uma medida tomada em diálogo com as rádios, contudo, a APR informa que não houve qualquer acordo prévio com as rádios em relação a esta matéria", diz a associação em comunicado.

A medida foi uma das anunciadas pelo Ministério da Cultura no âmbito de um conjunto de apoios, de 45 milhões de euros, para apoiar o sector da cultura depois de declarado o novo confinamento geral e o fecho de salas de teatro e espectáculos.

O tema do aumento das quotas de música, "foi abordado numa reunião em novembro passado com o Senhor Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, mereceu, desde o início, a oposição da APR, sendo que foram várias as rádios que promoveram em antena uma campanha de contestação a esta intenção do Governo", diz a APR. "Ontem, e sem que tenham existido mais contactos entre as partes, fomos confrontados com esta medida, pelo que repudiamos veementemente o anúncio feito pela Ministra da Cultura", acusam.

Mas do lado dos representantes dos produtores musicais a medida foi bem recebida. "Apesar do valor final ficar aquém das nossas expectativas, não podemos deixar de nos congratular com este passo que é dado no sentido certo e que, ao longo de 14 anos, não havia ainda sido tomado", reage João Teixeira, Presidente da Direção da AFP, citado em nota de imprensa. "É manifesto o interesse crescente dos Portugueses pela música de artistas e autores nacionais, pelo que faz todo sentido, sobretudo no momento de profunda crise no sector cultural em que nos encontramos, que as rádios intensifiquem a utilização da «nossa» música. Só podemos lamentar que os operadores de rádio não o tenham feito voluntariamente."

"Esta medida trará também um impacto positivo direto na distribuição de direitos a produtores musicais nacionais, distribuição essa que sofrerá, inevitavelmente, uma enorme quebra decorrente diretamente do encerramento e diminuição das atividades económicas", lembrando que "cada vez que uma rádio licenciada pela Audiogest utiliza música estrangeira, o efeito económico é o equivalente a uma importação", diz, por seu turno, Miguel Carretas, diretor-geral da Audiogest.

Há mais de uma década que a quota de música portuguesa na rádio que não ser fixada anualmente, como a lei o determina, lembram os representantes dos produtos musicais. "Desde a implementação de quotas para a música nacional nos serviços radiofónicos, em 2006, tal quota manteve-se ao longo dos anos no valor mínimo legalmente previsto, de 25%, sendo que a lei permite a sua fixação até um limite máximo de 40%", refere a AFP e a Audiogest.

"A implementação das quotas de música portuguesa nas rádios, não prejudicou as audiências ou as receitas destes operadores (chegando estas até a aumentar sustentadamente) e que, apesar da fixação deste novo valor, o espaço musical preenchido com música nacional fica aquém do que ocorre noutros países europeus", destacam.

A Audiogest e a AFP apelam ainda à "rápida revisão do regulamento da ERC, datado de 2008, que isenta do regime legal de aplicação de quotas, rádios cujo modelo de programação se baseie no género "Hip-Hop / Rap / Urbana" por, alegadamente, se tratar de um género "pouco produzido"". "Tal fundamento, sendo verdade em 2008, não corresponde de todo à realidade atual, em que este género musical tem uma produção muito substancial, e ocupa alguns dos primeiros lugares dos Tops nacionais de consumo de música", justificam.