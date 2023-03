Austrian Airlines estreia no Porto três voos semanais para Viena

A Austrian Airlines oferece ligações a outros países europeus e também a destinos na Ásia. © D.R.

A Austrian Airlines, companhia aérea do grupo Lufthansa, vai arrancar com uma operação de três voos semanais entre o Porto e Viena. A estreia da transportadora de bandeira austríaca no aeroporto Francisco Sá Carneiro é já este sábado (1 de abril).

A companhia, que não operava no país há mais de 22 anos, decidiu apostar no Porto após verificar "o potencial" do destino, que dava garantias de "retorno do investimento", disse esta sexta-feira Thomas Ahiers, diretor geral de vendas para Portugal do grupo Lufthansa, na conferência de apresentação da Austrian Airlines.

"Foi uma decisão económica". Segundo adiantou, foram lançados sete novos destinos para o verão IATA e, atualmente, "o Porto é o que tem mais reservas", quer para viagens de negócios quer para turismo. "O Porto tem muito sucesso. Isso vê-se noutros voos do grupo", frisou ainda.

Aliás, a Invicta é a cidade do país que mais voos irá receber este verão do grupo Lufthansa - 13 por dia. A oferta ascenderá a 400 mil lugares neste estio.

O Porto é também a única cidade de Portugal onde operam todas as transportadoras aéreas que integram o grupo (Lufthansa, Swiss, Brussels Airlines, a low cost Eurowings e, agora, a Austrian Airlines) e a que tem acesso a todos os hubs (Viena, Frankfurt, Zurique, Genebra e Bruxelas).

A Austrian Airlines vai fazer as ligações Porto-Viena-Porto todas as terças, quintas e sábados, estando esta operação garantida até fevereiro de 2024 e o objetivo é que se mantenha para lá desta data.

No início do próximo ano, a transportadora irá analisar a conveniência de aumentar as frequências. Tudo dependerá da procura.

Na conferência, Thomas Ahiers deu ainda nota que esta a ligação Porto-Viena permite combinar vários destinos europeus a partir da capital austríaca e também voos de média e longa distância para a Ásia, Médio Oriente e Norte de África.

A Austrian Airlines tem ainda um regime de colaboração com a companhia de ferro nacional, garantindo assim conexões de comboio dentro do país.

Já Sebastian Lüttmann, diretor de marca da Austrian Airlines, sublinhou a qualidade de serviço da companhia, desde o conforto na viagem, à atenção às refeições a bordo (todas com sabor a Áustria), ao cuidado das hospedeiras e à disponibilização de seis lounges no aeroporto de Viena.

Também presente, a vereadora do Turismo e Internacionalização da Câmara do Porto, Catarina Santos Cunha, sublinhou que a entrada da Austrian Airlines na cidade "abre novas oportunidades à região" e é também uma resposta à lacuna na oferta da TAP. "Estamos focados na solução", em "procurar alternativas", disse.

Nesta matéria, Catarina Santos Cunha lembrou ainda que o estudo estratégico sobre as ligações aéreas do Porto com mercados de elevado potencial está no Ministério das Infraestruturas, mas que já por três vezes foram marcadas reuniões com o ministro da tutela e três vezes canceladas.