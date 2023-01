Auto Sueco fica com exclusividade na venda de autocarros Isuzu em Portugal

Desde 2021, que a Auto Sueco Portugal vende autocarros Isuzu, marca representada pela Anadolu Isuzu na Europa. Contudo, a partir de agora, a Auto Sueco, assume "a comercialização, assistência técnica e pós-venda dos autocarros Isuzu no mercado português, em regime de exclusividade", foi esta quinta-feira anunciado.

Num comunicado enviado à redação, a Auto Sueco Portugal e a Anadolu Isuzu revela ter fechado um acordo, que visa "reforçar a presença [da marca] no mercado português e oferecer aos clientes uma gama completa de veículos de transporte de passageiros de alta qualidade e fiabilidade".

Para Pedro Oliveira, CEO da Auto Sueco Portugal, o acordo é bastante positivo: "Acreditamos que os veículos Isuzu serão muito bem-sucedidos no mercado português".

"Estamos muito satisfeitos com este acordo, pois a Auto Sueco Portugal é uma empresa reconhecida no mercado português e tem uma vasta experiência na comercialização de veículos comerciais. Acreditamos que esta parceria será muito benéfica para ambas as partes", afirma o CEO da Anadolu Isuzu, Tugrul Arikan.

A Auto Sueco Portugal pertence ao grupo Nors, distribuidora exclusiva de camiões, autocarros Volvo e motores marítimos e industriais Volvo Penta para Portugal. Grupo Nors está presente em 17 países.

A Anadolu Isuzu é uma joint venture entre o grupo Anadolu e a Isuzu Motors Limited, fabricante japonesa de veículos comerciais. A Anadolu Isuzu é responsável pela produção, comercialização e assistência técnica dos veículos Isuzu na Turquia e em vários países da Europa.