Autocarros da AML vão entrar em horário de férias escolares

Com as escolas do país encerradas a partir da próxima segunda-feira, dia 16, como uma medida para conter a propagação do covid-19, a Área Metropolitana de Lisboa indica que serão adotados os horários de férias escolares.

“Na sequência da deliberação governamental de suspender todas as

atividades letivas e não letivas presenciais nas escolas de todos os

graus de ensino, a oferta de serviço público de transporte rodoviário

de passageiros passará a corresponder aos horários instituídos nos

períodos de férias escolares, entre 16 de março e 9 de abril”, é possível ler em comunicado da AML enviado às redações.

Depois de dia 9 de abril, a medida será reavaliada, é avançado, deixando ainda margem para novas medidas de prevenção e segurança que podem ser adotadas em breve.

Na mesma nota, a AML indica que ” reforçou o apelo, junto dos operadores, para que se empreenda um esforço suplementar de oferta que responda à procura que se vier a verificar em cada momento, e em áreas e serviços específicos.”

É ainda pedido aos utilizadores de transportes públicos que, para “evitar contacto e proximidade desaconselháveis, incluindo a necessária proteção dos motoristas, apela-se, igualmente, a todos os utentes que procedam à aquisição de títulos pré-comprados.”

A AML indica que estão também a ser reforçadas as ações de limpeza e de higienização dentro dos transportes e nas superfícies e equipamentos de maior utilização (obliteradores, máquinas automáticas de venda de títulos, corrimãos, portas, pegas do interior, contorno superior dos bancos, contorno do habitáculo do tripulante, etc).