Lisboa admite autocarros que fogem ao trânsito nos grandes eventos

O autocarro da Carris parado no final do Parque Eduardo VII é igual às centenas que circulam todos os dias. Só que lá dentro há um tablet com sistema operativo Android que pode fazer toda a diferença. É o tablet que indica a rota ao motorista para fugir ao trânsito e que recebe informações de um computador quântico instalado no Canadá. O Dinheiro Vivo esteve, na terça-feira, a bordo do primeiro autocarro quântico do mundo, que está a ser testado esta semana em Lisboa.

No teste da Carris, foram escolhidas 26 paragens de autocarro, de quatro rotas. Três das rotas têm como destino o recinto da Web Summit e são realizadas entre as 8h da manhã e o meio-dia; da Web Summit para o centro de Lisboa há apenas uma linha, à tarde, com destino ao Cais do Sodré. O passageiro pode saber quanto tempo falta para chegar ao destino através de uma página na Internet.

Em testes durante a Web Summit, este sistema poderá ser utilizado noutros eventos ou em horários com algumas especificidades. “O sistema está desenhado para grandes eventos, como o Rock in Rio. É a melhor forma de utilizarmos esta solução. Mas também podemos pensar na rede da madrugada, onde também é importante termos soluções que cheguem a toda a gente, a mais sítios da cidade e onde vão ter com as pessoas onde elas realmente estão”, assinalou Miguel Gaspar, vereador da Mobilidade do município de Lisboa.

A câmara, no entanto, afasta a hipótese de este sistema ser utilizado no serviço de transporte público regular. “Esta tecnologia só faz sentido nos sítios onde não tenha passageiros em todas as paragens. Por exemplo, se houver um serviço em que só entra num bairro se souber que há lá uma pessoa, se calhar é uma forma de pouparmos quilómetros, emissões e a paciência dos passageiros, que não têm de andar mais cinco minutos num bairro durante a madrugada.”

No teste ontem realizado, o autocarro partiu do Marquês de Pombal e só fez mais duas paragens: em Picoas, para deixar entrar Martin Hofmann, o líder do departamento de inovação do Grupo Volkswagen; e no Saldanha, onde entrou o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

Na viagem onde esteve o Dinheiro Vivo, não foi possível perceber se houve uma real poupança de tempo. Mas ontem “houve viagens que demoraram 18 minutos em vez de 35 minutos graças a este sistema”, assinalou o dirigente do grupo Volkswagen, ao início da noite, num evento realizado no centro de desenvolvimento da Volkswagen.

Para Martin Hofmann, “foi impressionante o risco” que a Carris assumiu, “ao deixar um computador guiar o motorista depois das paragens programadas” para esta viagem.

Mais cedo, o ministro da Economia assinalou que este projeto “é uma aplicação das novas tecnologias à mobilidade dentro das cidades. O tráfego nas áreas metropolitanas faz perder tempo e produtividade e as novas tecnologias reduzem o tempo das deslocações, as emissões de CO2 e a melhorarmos a qualidade de vida para todos”.

Outros usos

Além dos autocarros, o sistema com computadores quânticos pode ser utilizado noutro tipo de veículos. “Esta tecnologia também pode servir para os serviços de recolha de resíduos urbanos, no táxi, no carro de cada um de nós, para reduzir congestionamento e emissões da cidade”, assinalou o vereador da Mobilidade de Lisboa.

Mais cedo do que isso, a Volkswagen prepara-se para testar este sistema com os veículos de emergência da Cruz Vermelha em Viena, na Áustria, para que os doentes urgentes consigam chegar mais cedo ao hospital.

No teste desta semana em Lisboa, o sistema D-Wave faz as contas a partir dos dados, anónimos, das paragens com maior número de passageiros nas horas de ponta. Depois de obter essa informação, o sistema calcula qual será a rota mais rápida para um determinado percurso e permite que o autocarro evite filas de trânsito antes mesmo de elas surgirem.