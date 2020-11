Autocarros turísticos vão reforçar transportes públicos em Lisboa e no Porto

© DR

Os autocarros turísticos vão reforçar a oferta de transportes públicos nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. O programa vai durar pelo menos três meses e implica um investimento total de 1,5 milhões de euros, segundo o anúncio feito esta quarta-feira pelo ministério do Ambiente e da Ação Climática. Os ministérios das Finanças e da Modernização do Estado e da Administração Pública também se juntam a este programa.

A proposta já tinha sido lançada em setembro pela associação de transportadoras ANTROP.