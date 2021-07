Autódromo do Algarve recebe segunda corrida de MotoGP em novembro

epa08734360 Portugues Moto GP rider Miguel Oliveira of Red Bull KTM Tech 3 during the Qualifying session of the French Motorcycling Grand Prix in Le Mans, France, 10 october 2020. The Motorcycling Grand Prix of France will take place on 11 October 2020. EPA/EDDY LEMAISTRE © EPA

O circuito do Algarve, que já acolheu o Grande Prémio de Portugal no passado dia 18 de abril, vai acolher a 18.ª prova do ano, uma semana antes da corrida em Valência, que encerra a competição, de acordo com a Lusa. Esta vai ser a terceira vez que a categoria 'rainha' do motociclismo de velocidade passa pelo Autódromo Internacional do Algarve, depois da estreia em 2020, com a vitória de Miguel Oliveira (KTM).

Em comunicado, a Dorna, promotora da competição, dá ainda conta da antecipação do Grande Prémio da Malásia em uma semana, para 24 de outubro, segundo a mesma fonte.

Em abril, quando o Autódromo do Algarve acolheu esta prova, foi gerado cerca de 7 milhões de retorno nos media nacionais. Foram escritas quase 1600 notícias nos meios de comunicação portugueses. Online lidera em número de notícias produzidas, mas o maior retorno mediático veio da televisão.

Na semana do evento, entre 14 a 20 de abril, o evento que decorreu no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, foram produzidas 1.599 notícias nos media nacionais, gerando um retorno financeiro de 6,632 milhões de euros, segundo os dados do serviço Clipping Mediamonitor, do Grupo Marktest.

A larga maioria das notícias foi publicada em suportes online (1.135), seguida da televisão (296), rádio (101) e imprensa (67).