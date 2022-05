Autoestradas A1 e A2 já têm 32 carregadores rápidos e ultrarrápidos para carros elétricos

A Brisa e a Galp, parceiros no Via Verde Electric, inauguraram mais quatro pontos de carregamento elétrico em Aljustrel, na A2 - Autoestrada do Sul, que liga Lisboa ao Algarve © DR

Com um total de 62 postos de carregamento Via Verde Electric nas autoestradas da Brisa, a operadora privada de infraestruturas rodoviárias entra na fase final da implementação da sua rede de carregadores rápidos e ultrarrápidos, estando concluída em mais de 75%. Os quatro últimos postos desta lista foram inaugurados em Aljustrel, na A2 - Autoestrada do Sul, que liga Lisboa ao Algarve, em parceria com a Galp

"A partir de agora, os utilizadores de veículos elétricos já podem parar para carregar as baterias nas duas Áreas de Serviço de Aljustrel, situadas ao km 148 da A2, em ambos os sentidos de circulação. Cada Área de Serviço está equipada com um ponto de carregamento rápido, com 45 kW, e um ponto de carregamento ultrarrápido, com 160 kW, produzidos pela Efacec", anunciou esta quinta-feira a Brisa em comunicado.

Nas autoestradas A1 e A2, no total, já foram instalados 32 pontos carregamentos rápidos e ultrarrápidos. A estes, somam-se dois na A3 e quatro na A4. Na A6, a primeira com pontos de carregamento elétrico em todas as áreas de serviço, estão operacionais 12 postos. A A9 (CREL Norte) e a A13 contam com quatro e oito pontos de carregamento, respetivamente.

"Quando estiver concluída, a rede Via Verde Electric será composta por 82 postos de carregamento elétrico instalados em 21 áreas de serviço situadas ao longo da rede de autoestradas da Brisa", explica a empresa.

Numa "resposta da empresa à necessidade de acelerar a descarbonização do tráfego rodoviário, facilitando a mobilidade elétrica e acompanhando a adoção de comportamentos mais sustentáveis por parte dos consumidores finais", a rede de carregamentos elétricos rápidos e ultrarrápidos na rede de autoestradas operada pela Brisa é desenvolvida em parceria com a EDP Comercial, IONITY, Galp, BP, Repsol e Cepsa.