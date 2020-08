Autoestradas com mais carros e menos acidentes em 2019

As autoestradas portuguesas tiveram mais carros e menos acidentes em 2019. Os dados foram publicados pela APCAP – Associação Portuguesa das Sociedades Concessionários de Autoestradas e Pontes com Portagem e mostram que houve um aumento dos acidentes associados à infraestrutura.

Em 2019, a taxa de sinistralidade diminuiu de 40,88 para 37,61 pontos. Este rácio relaciona a circulação com o número de acidentes ocorridos. No ano passado, o tráfego médio diário das autoestradas ligadas à APCAP aumentou 4%, para 16 393 veículos; no mesmo período, houve 2358 acidentes com vítimas, menos 23 do que em 2018.

Quase nove em cada 10 acidentes (89,05%) foram por culpa do condutor; 5,92% deveram-se à infraestrutura; 5,03% foram por culpa do veículos.

Nos acidentes associados ao condutor, mais de metade (58%) têm causas atribuídas desconhecidas; 24% devem-se a a distração.

Em 2019, os acidentes por culpa da infraestrutura aumentaram 79,37% face a 2018.