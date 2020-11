Autoeuropa avança com mais 55 despedimentos

Autoeuropa é a maior fábrica de automóveis portuguesa. © PAULO SPRANGER/Global Imagens

A Autoeuropa não vai renovar contratos a 55 trabalhadores da área de montagem final, denunciou esta sexta-feira a Comissão de Trabalhadores (CT) da empresa.

"É com enorme desagrado que nos depararmos com a informação por parte da empresa da não renovação de 55 contratos a termo na área da Montagem Final", diz a CT em comunicado enviado à imprensa.

A CT defende que a Autoeuropa deveria rever esta decisão, já que a fábrica se depara "com graves problemas a nível do aumento das cargas de trabalho em algumas zonas".

Ouvido pelo Dinheiro Vivo, o coordenador da comissão de trabalhadores entende que "a empresa poderia acomodar perfeitamente estes funcionários pelos quatro turnos de produção. Era uma média de 12 operários por turno", destaca Fausto Dionísio.

O organismo realça ainda que "perante o contexto pandémico nacional e mundial que atualmente se vive", não pode "de forma alguma aceitar que a VW Autoeuropa contribua de forma negativa para o aumento do desemprego em Portugal".

Neste ponto, o coordenador da CT recorda que "há um conjunto de 300 trabalhadores que terminar o último contrato a prazo em janeiro". Ou seja, ou são integrados pela fábrica do grupo alemão em Portugal ou também terão de sair.

Com a saída destes 55 funcionários da área da montagem, são já 175 os operários que ficaram por integrar na fábrica de Palmela. No final de outubro, terminou o último contrato a prazo para 120 membros que estavam dedicados à produção do monovolume Sharan e que teriam menos trabalho ao longo de 2021, devido à redução do volume de montagem deste modelo, alegou a fábrica.

Esta manhã, a Autoeuropa comunicou que a produção de 2020 vai ficar 25% abaixo dos números de 2019, de 254 600 para 192 mil unidades. A culpa é da diminuição das encomendas por conta do novo coronavírus.

Ao longo deste ano, a Autoeuropa esteve sem produção entre meados de março e abril; em maio, a linha de montagem funcionou com apenas dois turnos nos dias úteis; em junho e julho, a fábrica teve três turnos de laboração nos dias úteis.

Apenas no final de agosto a fábrica retomou os três turnos nos dias úteis e os dois turnos ao fim de semana. Em dezembro, a linha de montagem só vai funcionar por 11 dias: aos chamados dias de não produção serão somados feriados, tolerâncias de ponto e dias de fim de semana, segundo a informação divulgada dia 17 de novembro.

A fábrica de Palmela conta atualmente com um total de 5400 trabalhadores, incluindo 1.100 novos operários que tinham apenas vínculo temporário, mas que foram integrados nos quadros nos últimos 12 meses.

(Notícia atualizada às 17h57 com mais informação sobre vínculos a prazo na Autoeuropa)