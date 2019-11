Autoeuropa bate recorde de produção a mês e meio do fim do ano

Nunca se produziram tantos carros na Autoeuropa como em 2019. A fábrica do grupo Volkswagen em Portugal já superior o recorde de 2018: foram montados 226 972 veículos, superando o máximo do ano passado, de 223 200 unidades, informou esta segunda-feira a fábrica em nota de imprensa. Até ao final do ano, a Autoeuropa conta produzir mais de 254 mil automóveis.

“Este é o resultado de tudo o que foi planeado e executado naquele que foi o período mais desafiante da fábrica, depois do seu arranque há vinte e cinco anos. Tudo isto prestigia a nossa equipa, os nossos fornecedores, a região e o país no universo Volkswagen”, assinala Miguel Sanches, diretor-geral da fábrica de Palmela, citado na mesma nota. O recorde de produção foi alcançado dia 13 de novembro.

A Autoeuropa conseguiu alcançar estes números graças ao T-Roc, o veículo utilitário desportivo produzido de Portugal para toda a Europa e que tem sido um sucesso de vendas no Velho Continente. É o primeiro veículo de larga produção que sai das linhas de montagem da unidade do distrito de Setúbal.

A fábrica de Palmela também tem beneficiado da melhoria do fornecimento de peças para produzir carros. Em 2018, a Autoeuropa esteve parada mais de 20 dias em todo o ano por falta de componentes para a linha de montagem; em 2019, não se registou qualquer dia de paragem.

Além do T-Roc, a fábrica de Palmela continua a montar os veículos familiares Volkswagen Sharan e Seat Alhambra. Diariamente, são produzidas mais de 890 unidades dos três modelos, em laboração contínua nos dias úteis e em dois turnos ao sábado e domingo. A Autoeuropa emprega, diretamente, cerca de 5600 trabalhadores.

Estes números vão ajudar Portugal a entrar na primeira divisão dos países produtores de automóveis, superando a barreira das 300 mil unidades. Com os 254 mil carros da Autoeuropa mais os perto de 80 mil veículos da PSA Mangualde, são 334 mil unidades produzidas. A isto, será preciso somar os números da Mitsubishi-Fuso do Tramagal e da fábrica do Salvador Caetano.

Novo contrato de logística

Na mesma semana em que foi batido o recorde de produção, foi anunciado o novo parceiro logístico da Autoeuropa: a Rangel assinou um contrato por três anos, com mais dois de opção.

Desde agosto que esta empresa portuguesa tem 750 trabalhadores alocados a todo o processo logístico da fábrica “a partir de um armazém de 21.000 metros quadrados e uma área adicional de 16.000 metros quadrados de logística interna, onde são garantidas as entregas aos armazéns de body e pintura e abastecimento aos supermercados internos e linhas de montagem, através de mais de 50 rotas internas e cerca de 150 processos”.

“Esta parceria é extremamente importante para a Rangel e está em linha com o investimento adicional de 3,4 milhões de euros que fizemos neste cluster em 2019, onde esperamos atingir os 220 milhões de euros de faturação acumulada, em 2024.” afirma Nuno Rangel, CEO da Rangel Logistics Solutions, citado em nota de imprensa.