Autoeuropa sem produção na próxima semana por falta de chips

Autoeuropa produz quase 900 carros por dia. (PAULO SPRANGER/Global Imagens)

A Autoeuropa não vai produzir qualquer automóvel durante toda a próxima semana. A falta de chips obriga a fábrica de Palmela a interromper a laboração entre 22 e 28 de março. Esta paragem implica a perda de cerca de 5700 unidades.

"A distribuição condicionada de semicondutores na indústria automóvel, que não tinha até ao momento provocado qualquer interrupção na atividade da fábrica de Palmela, obriga agora a cancelar todos os turnos de produção entre os dias 22 e 28 de março", assim refere o comunicado divulgado pela fábrica do grupo Volkswagen em Portugal.

Apesar da paragem da produção de uma semana, os trabalhadores não vão sofrer qualquer perda no salário. A Autoeuropa vai utilizar alguns dos 22 dias de não produção previstos no acordo de empresa.

A fábrica de Palmela vai retomar a produção em 29 de março, pela meia-noite. Nessa semana, contudo, não irão existir 19 turnos de laboração por causa do feriado da sexta-feira Santa (2 de abril) e do dia de Páscoa (4 de abril).

Esta é a segunda vez neste ano que a Autoeuropa sofre perturbações produtivas. Entre o final de janeiro e o início de fevereiro, a suspensão das aulas levou a uma reorganização de turnos: não houve produção entre os dias 22 e 24 de janeiro. Entre 25 de janeiro e 5 de fevereiro, só se produziram carros de segunda a sexta.

A situação só foi normalizada em 8 de fevereiro, após o recrutamento de 200 trabalhadores temporários. Atualmente, a fábrica produz cerca de 900 automóveis por dia de segunda a sexta, e 1240 unidades por cada fim de semana (620 ao sábado e ao domingo).

O SUV T-Roc representa praticamente toda a produção diária da Autoeuropa - em conjunto com o monovolume Sharan. Como não faltam encomendas para o T-Roc, a fábrica de Palmela tem merecido todas as atenções do quartel-general da Volkswagen e até agora tinha ficado imune à falta de chips que está a afetar algumas fábricas automóveis na Europa.

(Notícia atualizada às 15h16 com mais informação)