Autoeuropa suspende produção nesta segunda-feira

A Autoeuropa suspendeu a produção de carros nesta segunda-feira. Esta é a medida tomada pela fábrica de Palmela para lidar com a diminuição do número de trabalhadores disponíveis para trabalhar e que estão a prestar assistência aos filhos. Nos próximos dias, a unidade portuguesa do grupo Volkswagen vai manter a produção, embora a um ritmo mais baixo.

“Com o desenrolar da situação durante o fim de semana, e à medida que novos dados iam sendo conhecidos, que surgiam novas decisões a nível nacional e internacional, e com a previsão de ausências a partir do turno da noite do dia 16 de março, a Volkswagen Autoeuropa comunicou aos seus colaboradores e fornecedores a decisão de suspender os turnos de produção de segunda-feira”, refere nota de imprensa da fábrica.

Apesar da suspensão do turno desta segunda-feira, a fábrica vai continuar a produzir carros, embora em menor quantidade: “perante a previsão de ausências a partir do dia 16 de março, decidiu-se ainda reduzir a produção diária de 890 para 744 unidades, contribuindo para ajustar a fábrica às condições exigidas pelas autoridades nacionais”.

Até ao fim de semana, sete trabalhadores da Autoeuropa foram postos de quarentena por terem voltado de países de risco, embora não apresentem quaisquer sintomas, segundo a empresa.

Os trabalhadores que estão em casa a prestar apoio aos filhos estão a utilizar a ferramenta de flexibilidade down days, que permite a assistência à família sem perda de salário.

A fábrica acrescenta ainda que “está em permanente contacto com a administração da Volkswagen na Alemanha, com as autoridades nacionais e com a Comissão de Trabalhadores para tomar as decisões que garantam o normal funcionamento da fábrica, garantindo a saúde de todos os seus colaboradores e fornecedores”.

A Autoeuropa é a maior exportadora de Portugal e produziu mais de 250 mil automóveis em 2019.