Autoeuropa tem seis listas para comissão de trabalhadores

Os mais de 5600 trabalhadores da Autoeuropa vão escolher a nova comissão de trabalhadores na próxima semana. Há seis listas que vão participar neste ato eleitoral, marcado para os dias 8 e 9 de outubro, e que vai escolher os representantes dos operários da maior fábrica de automóveis de Portugal e principal exportadora nacional de 2019.

O atual coordenador da comissão de trabalhadores vai a votos. Fausto Dionísio encabeça a lista A, uma das quatro listas independentes. Há ainda uma lista com representantes do sindicato SITE-Sul, associado à CGTP, e outra lista com candidatos próximos ao sindicato da UGT (Sindel).

A próxima comissão de trabalhadores da Autoeuropa terá um mandato de três anos, até ao final de 2023. Como é aplicado o método de Hondt (o mesmo usado para a distribuição de mandatos em eleições legislativas), a comissão de trabalhadores poderá contar com membros de várias listas. A comissão tem um total de 11 membros.

Assim que forem eleitos, os novos representantes dos operários vão ter de negociar um novo acordo laboral com a administração da fábrica, liderada por Miguel Sanches.

Em 2021, a linha de montagem da Autoeuropa vai fabricar mais SUV T-Roc e diminuir o número de unidades do monovolume Sharan, sobretudo na versão com motor a gasóleo, que tem cada vez menos procura no mercado internacional. Devido a esta alteração, a fábrica já comunicou a não integração de 120 trabalhadores a prazo nos quadros da empresa no final de outubro.

A administração da empresa alega que o fabrico do T-Roc requer menos trabalhadores mesmo que haja mais unidades a serem entregues em 2021.

O monovolume Sharan deixará de ser produzido em 2022, pelo que a fábrica terá de comunicar, ao longo do próximo ano, se vai ser atribuído algum novo modelo para a Autoeuropa.

As últimas eleições para a comissão de trabalhadores da Autoeuropa realizaram-se em outubro de 2017. A lista E, liderada por Fernando Gonçalves, garantiu a vitória mas não a maioria dos mandatos. Fernando Gonçalves acabaria por demitir-se da liderança da comissão de trabalhadores em maio de 2018, devido à contestação dos operários.