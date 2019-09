Autoeuropa volta a usar comboio para transportar carros para Porto de Setúbal

A Autoeuropa reativou esta sexta-feira a linha de comboio entre a fábrica de Palmela e o Porto de Setúbal. A unidade portuguesa do grupo Volkswagen pretende reduzir em 80% as emissões de dióxido de carbono no transporte de veículos.

“A ferrovia tem um impacto no ambiente substancialmente menor do que a rodovia e a médio prazo é financeiramente mais competitiva. O futuro da logística terá de ser cada vez mais sustentável, e não tenho dúvidas que este serviço responde a essa realidade”, assinala Rui Baptista, diretor de Logística da Autoeuropa, citado em nota de imprensa.

O regresso da ferrovia à Autoeuropa será feito em duas fases: até dezembro, haverá um comboio para transporte 250 carros por dia ou o equivalente a 32 viagens de camião; em 2020, haverá dois comboio por dia entre a linha de montagem e o Porto de Setúbal. Isto “significa que 68% do volume de produção da fábrica de Palmela será transportado por via ferroviária, com o restante a ser efetuado por transporte rodoviário”.

Com o regresso do comboio, a Autoeuropa espera poupar 400 toneladas de CO2 por ano. Este conceito foi desenvolvido em parceria com a empresa portuguesa Rodo Cargo.

A fábrica de Palmela está a apostar na diminuição das emissões de CO2 em todo o processo logístico. Na semana passada, apresentou o conceito de transporte de peças de Gigaliner, um camião de três eixos acoplado a um semirreboque e a um dolly que vai poupar 70 toneladas de CO2/ ano, uma redução de cerca de 30% das emissões de CO2. Este Gigaliner faz um percurso de 150 quilómetros entre a fábrica do forncedor MD Plastics, em Valado dos Frades (Nazaré), até Palmela.