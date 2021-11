Autoridade da Concorrência acusa 4 cadeias de supermercados de concertação de preços entre 2006 e 2017

Margarida Matos Rosa, presidente da Autoridade da Concorrência. © Tiago Petinga/Lusa

A Autoridade da Concorrência (AdC) está a acusar quatro cadeias de distribuição alimentar e um fornecedor de produtos alimentares, cuidado da casa e cuidado pessoal, de práticas de concentração e alinhamento de preços entre os anos de 2006 e 2017. Os nomes das empresas em questão não são divulgados.

"A Autoridade da Concorrência (AdC) acusou quatro grupos de distribuição alimentar e um fornecedor de produtos alimentares, cuidado da casa e cuidado pessoal de práticas concertadas de alinhamento dos preços praticados ao consumidor nos supermercados", começa por dizer em comunicado.

"Após investigação, a AdC concluiu que existem indícios de que quatro das principais cadeias de supermercados presentes em Portugal utilizaram o relacionamento comercial com um dos mais importantes fornecedores de produtos alimentares, cuidado da casa e cuidado pessoal para alinharem os preços de venda ao público (PVP) dos principais produtos deste último, em prejuízo dos consumidores", acrescenta o organismo liderada por Margarida Matos Rosa.

O comunicado da AdC explica que a confirmar-se a prática de concertação e alinhamento de preços por parte das empresas - que não são identificadas - trata-se de uma conduta "muito grave".

"Trata-se de uma prática designada na terminologia de concorrência por hub-and-spoke, em que as cadeias de distribuição, não comunicando diretamente entre si, como acontece nos casos de cartel, recorrem a contactos bilaterais com o fornecedor para garantir, através deste, que todos praticam o mesmo PVP no mercado retalhista. Esta é uma prática que prejudica os consumidores, privando-os da opção de escolha pelo preço dos produtos que compram na grande distribuição", adianta.

A AdC diz ainda que a acusação feita tem em conta um conjunto de "casos de hub-and-spoke investigados pela AdC na sequência de buscas realizadas em 2017, acrescendo aos oito processos em relação aos quais a AdC adotou Notas de Ilicitude e aos três em relação aos quais adotou decisões finais condenatórias".

Os visados podem, nesta fase, exercer os seus direitos de audição e defesa em relação aos ilícitos que lhes são imputados e às sanções em que poderão incorrer, acrescenta ainda o organismo liderado por Margarida Matos Rosa.

Coima de mais de 90 milhões

A acusação da Autoridade da Concorrência revelada nesta quinta-feira, 4 de novembro, surge menos de 24 horas depois de ter sido comunicado ao mercado que o regulador aplicou uma coima total superior a 92,8 milhões de euros à SuperBock, Modelo Continente, Pingo Doce, Auchan, ITMP e a duas pessoas singulares por um esquema de fixação de preços.

"A investigação permitiu concluir que mediante contactos estabelecidos através do fornecedor comum, sem necessidade de comunicar diretamente entre si, as empresas participantes asseguravam o alinhamento dos PVP [Preço de Venda ao Público] nos seus supermercados, numa conspiração equivalente a um cartel, designada na terminologia do direito da concorrência por 'hub-and-spoke'", explicava ontem a Autoridade da Concorrência.

Duas das empresas visadas já comunicaram que pretendem recorrer. O Pingo Doce, supermercados do grupo Jerónimo Martins, à Lusa, disse que: "por discordar em absoluto de tal decisão, que reputa de totalmente infundada e profundamente imerecida à luz do trabalho consistente que desenvolve para levar diariamente aos consumidores portugueses os melhores preços e as melhores promoções, o Pingo Doce irá impugnar judicialmente esta decisão e usar de todos os meios ao seu alcance para defender a sua reputação e repor a verdade dos factos".

Já a Auchan, numa declaração citada pela Lusa, afirma que: "refuta totalmente as práticas que lhe são imputadas pela Autoridade da Concorrência na Decisão Final no âmbito de processos contraordenacionais e irá recorrer judicialmente da decisão adotada, exercendo naturalmente os direitos previstos na Lei da Concorrência".