Autoridade da Concorrência foi travada na intenção de dar imunidade penal a denunciantes

Margarida Matos Rosa, presidente da Autoridade da Concorrência. © Tiago Petinga/Lusa

Dinheiro Vivo 07 Julho, 2021 • 08:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Autoridade da Concorrência tinha proposto ao governo que aproveitasse a alteração à Lei da Concorrência para dar imunidade penal aos denunciantes de ilegalidades, avança o Jornal de Negócios nesta quarta-feira, 7 de julho.

Contudo, esta despenalização, que seria ao abrigo do estatuto de clemência, não teve recetividade junto do Executivo pelo que não avançou na proposta de lei que entrou no Parlamento e que será agora debatida.

A Autoridade da Concorrência, no parecer enviado à Assembleia da República sobre esta proposta, e citado pelo Negócios, assume a derrota e diz "a proposta de lei não prevê a possibilidade de pessoas singulares requerentes de dispensa da coima obterem imunidade face a sanções de natureza penal que lhes pudessem ser aplicáveis pela prática de factos".