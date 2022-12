Aveleda e Herdade do Rocim juntam-se ao projeto Humanwinety

Bento Amaral (ao centro) desafiou Cláudio Martins (direita) para o projeto, a que se juntaram Tiago Coelho e Micaela Ferreira. © Direitos Reservados

Dinheiro Vivo 02 Dezembro, 2022 • 16:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Aveleda e a Herdade do Rocim são os mais recentes parceiros da Humanwinety, projeto criado pelo enólogo Bento Amaral e pelo consultor de vinhos Cláudio Martins para promover a integração de indivíduos com deficiências físicas ou intelectuais, e outras minorias, nos setores vinícola e hoteleiro, anunciou a empresa, que deu ainda conta que vai realizar, no início de 2023, em Lisboa, um leilão e jantar solidários, cujas receitas reverterão, em parte, para a Cáritas.

Em comunicado, Bento Amaral, Wine Inspiring Executive da Humanwinety, refere que, "a dias de celebrarmos o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência (3 de dezembro), é com muita satisfação que vemos o projeto Humanwinety crescer com a entrada de dois parceiros tão importantes no setor dos vinhos em Portugal. Sentimos que o nosso trabalho, de facto, é fundamental para que seja aflorada a questão da inclusão das PCD na sociedade e no mercado de trabalho. Há, sem dúvida, uma falta de conhecimento por parte das Entidades Empregadoras e do Estado do potencial humano das PCD".

Já Martim Guedes, co-CEO da Aveleda, destaca que "está no nosso ADN apoiar causas sociais, sobretudo as que estão ligadas às comunidades onde nos inserimos, neste caso o vinho e, por isso, saudamos a chegada da Humanwinety, com a satisfação de poder dar o nosso contributo para esta causa".

A mesma opinião é partilhada por Pedro Ribeiro, enólogo e administrador da Herdade do Rocim: "Entendemos que o desafio da Humanwinety poderia ser também o nosso desafio e que só teríamos a ganhar em reforçar a nossa estratégia humana com a inclusão de profissionais com características especiais, que nos vão, certamente, trazer valor acrescentado".

Aos candidatos são dados, entre outros, apoios técnico e financeiro, integração socioprofissional e oportunidades de progressão na carreira, mas os privilégios estendem-se, também, às entidades que pretendam contratar trabalhadores com deficiência e incapacidade. "Os parceiros da Humanwinety têm, aqui, a oportunidade perfeita para participar numa causa nobre e inclusiva, que prepara e forma pessoas para introdução no mercado de trabalho e lhes dá acesso privilegiado às mesmas, podendo, assim, selecionar os formandos que aspiram para as suas estruturas. Simultaneamente, têm ainda a facilidade de promoverem as suas empresas e produtos, em todos os eventos e comunicações da Humanwinety, inclusive com a participação de um speaker na talk que, brevemente, será lançada por todo o país", pode ler-se no comunicado.

Quanto ao leilão de vinhos e ao jantar solidário, diz a Humanwinety que vai reunir um "vasto conjunto de garrafas de excelente qualidade", e dá, como exemplos, três garrafas de Maria Teresa dos anos 2015, 2016 e 2017 e uma garrafa de 3 litros de Castro superior 2018, oriundas da Quinta do Crasto, e duas garrafas ABF 1888, do Vallado. A Aveleda vai disponibilizar uma garrafa de 3 litros de Quinta Vale D. Maria Douro Tinto 2013 e uma de 1,5 litros de Manoel Pedro Guedes Vinho Verde Branco 2020. A Herdade do Rocim terá no leilão uma Magnum de Rocim Grande Reserva Tinto 2019.

Também a produtora de vinhos Soalheiro vai levar a leilão algumas das suas referências mais emblemáticas, como uma Jeroboam 3l, de 2014, Soalheiro Classico; uma Jeroboam (3l), de 2012, Soalheiro Reserva; uma Jeroboam (3l), de 2015, Soalheiro Granit (primeira Colheita) e uma Coleção 40 anos Soalheiro composta por quatro garrafas 0,75l.

A estes lotes juntam-se ainda, entre outras propostas, duas garrafas Madeira Boal 1868 de Matilde Henriques, da Barbeito, uma garrafa colheita 1900 da Andresen, e uma caixa especial de três garrafas de Legado com as colheitas 2017, 2014 e 2011, da Sogrape assim como uma garrafa de 1902 Moscatel de Setúbal José Maria da Fonseca Apoteca