Aviação: Iberia compra Air Europa com desconto de 500 milhões de euros

A companhia aérea Iberia, que pertence ao grupo IAG, alcançou um novo acordo para a compra da Air Europe ao grupo Globalia por 500 milhões de euros. O desconto é de 500 milhões face ao anteriormente acordado, de acordo com o El País. Um primeiro acordo alcançado em 2019 previa que a Iberia pagaria mil milhões de euros pela aquisição da transportadora aérea Air Europe.

O acordo agora alcançado prevê também um adiamento do pagamento, ou seja, a Iberia deverá começar a pagar à Globalia em meados de 2027, seis anos após a conclusão previsível da operação - que está previsto que fique concluída no segundo semestre deste ano.

A conclusão do negócio depende nomeadamente de luz verde da Comissão Europeia, indicou a IAG em comunicado citado pelo jornal. Mas não só. É necessário também uma "negociação satisfatória" entre a Iberia e a Sociedade Estatal de Participações Industriais e "das condições não financeiras" do resgate de 475 milhões de euros que esta entidade concedeu à Air Europe, ao abrigo dos apoios a empresas estratégicas concedido pelo governo espanhol, no âmbito da crise gerada pela pandemia.

Entre essas condições, está a escolha de um presidente executivo para a Air Europe, que a Sociedade Estatal deveria acordar com a Air Europe e que agora terá de acordar com o comprador.

A Iberia estima que no segundo semestre deste ano "a recuperação das viagens aéreas poderá ser significativa" devido ao crescente número de pessoas vacinadas no mundo e acredita que está em boas condições para beneficiar dessa recuperação.

A compra da Air Europa pela Iberia significará que o grupo IAG ficará com seis companhias aéreas. A Air Europa tem uma frota composta por 52 aeronaves, contava com ativos que ascendiam a 967 milhões de euros a 31 de dezembro de 2019 e as receitas rondaram os 2,1 mil milhões de euros, segundo o Cinco Días. O jornal económico espanhol ouviu algumas fontes de mercado que admite que os prejuízos da Air Europa em 2020 rondem os 400 milhões de euros.