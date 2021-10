Aviação. Tráfego aéreo cresce em agosto mas ficou quase 40% abaixo do período pré-pandémico

Chegada de turistas ingleses ao Aeroporto de Faro. (Carlos Vidigal / Global Imagens) © Carlos Vidigal / Global Imagens

Para a aviação civil em Portugal, agosto foi um mês com sinais de retoma. Olhando apenas para esse mês, e de acordo com os dados preliminares do Instituto Nacional de Estatística (INE), nos aeroportos nacionais aterraram 17,4 mil aeronaves em voos comerciais, mais 39,9% que em agosto de 2020, e registou-se o movimento de 3,9 milhões de passageiros, mais 76,3% que em igual período do ano passado. Já o movimento de carga e correio totalizou 16,1 mil toneladas, uma subida de 55,3% face a agosto de 2020.

"Neste mês atingiram-se os níveis mais elevados de aeronaves aterradas e passageiros movimentados desde o início da crise pandémica COVID-19", indica o gabinete de estatística. Os passageiros desembarcados nas infraestruturas aeroportuárias portuguesas eram sobretudo oriundos do tráfego internacional (74.4% do total dos passageiros desembarcados nos aeroportos), maioritariamente provenientes de aeroportos do continente europeu (65,0%). Quanto aos passageiros embarcados, 75,6% corresponderam a tráfego internacional (77,2% no período homólogo), tendo como principal destino aeroportos localizados no continente europeu (67,6%).

Contudo, os números de agosto deste ano continuam abaixo do registado antes da pandemia, em que a atividade turística registava recordes. "Comparando com agosto de 2019, o movimento de passageiros diminuiu 39,9% e o movimento de carga e correio decresceu 5,2%", pode ler-se no documento do INE com as estimativas rápidas do transporte aéreo relativas a agosto.

Primeiros oito meses

No acumulado dos primeiros oito meses deste ano, aterraram nos aeroportos em Portugal 73,4 mil aeronaves, o que se traduz no movimento de 12,1 milhões de passageiros e representa uma diminuição de 9,2%, comparando com o período compreendido entre janeiro e agosto de 2020. "Comparando com o mesmo período de 2019, a redução foi de 70,1%. Entre janeiro e agosto de 2021, França foi o principal país de origem e de destino dos voos, seguindo-se, com um volume de passageiros significativamente mais reduzido, o Reino Unido e a Alemanha", indica o gabinete de estatística.

Olhando por aeroporto, o Humberto Delgado, em Lisboa, movimentou 44,9% do total de passageiros (5,5 milhões) e registou um decréscimo de 22,3%. Por outro lado, o aeroporto de Faro "registou um acréscimo do movimento de passageiros neste período (1,5 milhões; +3,8%), apesar do valor se encontrar ainda distante do registado no mesmo período em 2019 (6,3 milhões de passageiros, representando um decréscimo de 76,3%)".