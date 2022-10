Avião da TAP adaptado para mercadorias já operacional e segundo será reconvertido (Imagem de arquivo)

Um dos dois aviões da frota da TAP convertidos para o transporte de carga fez no domingo o primeiro voo, depois de obter as certificações necessárias, e o outro será novamente convertido para transporte de passageiros, informou esta terça-feira a companhia.

Em comunicado, a TAP anunciou esta terça-feira que no domingo realizou "o primeiro voo de transporte de carga, depois do seu A330-200 convertido para cargueiro ter recebido os certificados EASA [Agência Europeia para a Segurança da Aviação] e ainda da ANAC [Agência Nacional de Aviação Civil]".

"O primeiro cargueiro partiu de Saragoça, Espanha, fez escala em Lisboa e teve Toronto como destino final, depois de uma viagem de oito horas", explica, adiantando que no voo inaugural transportou produtos têxteis, num total de 270 metros cúbicos e com um peso total de 37 toneladas.

Na nota, a companhia dá conta de que "o planeamento de voos deste avião para o resto do ano já prevê cerca de três ligações semanais para o transporte de carga".

"Após um período de certificação mais demorado do que todos gostaríamos, é com grande satisfação que vemos a entrada em operação deste avião cargueiro que permite à TAP corresponder com a oferta adequada à procura registada no mercado de carga", refere a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, citada na nota.

As duas aeronaves foram reconvertidas para o transporte de mercadorias em 2020, numa altura de grande crescimento da procura no transporte de carga, e de queda nas viagens de passageiros, devido às restrições no âmbito da pandemia de covid-19.

Já o segundo 'preighter' (avião de passageiros transformado em cargueiro) da frota TAP iniciou a reconversão para a versão de passageiros, estando planeado "fazer o seu 'phase-in' na frota operacional até ao final do ano, reforçando a capacidade de resposta da companhia à procura verificada este ano nas viagens de passageiros", lê-se no comunicado.